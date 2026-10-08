TP.HCM muốn có thêm nhiều 'kỳ lân' công nghệ

Để có thêm nhiều "kỳ lân" công nghệ, các nhóm nghiên cứu cần được đầu tư về công nghệ và cả trong quá trình xây dựng mô hình doanh nghiệp, huy động vốn...

Chia sẻ tại sự kiện "SAIH: Applied AI Lab Demo Day 2026" do Saigon AI Hub (SAIH) và Quỹ Google AI Futures Fund tổ chức ngày 8/10, TS Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, cho biết khóa 1 của dự án AI có nhiều việc cần tiếp tục làm để những ý tưởng có thể đi vào thực tế, có khả năng thương mại hóa mạnh mẽ, tiếp tục phát triển thành những công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp công nghệ xuất phát từ vườn ươm Saigon AI Hub trong mối quan hệ hợp tác với Google.

TP.HCM sẵn sàng đầu tư mạo hiểm cho các dự án AI

Ông lấy ví dụ công nghệ phát hiện deepfake có nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt khi TP.HCM đang thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế và các dịch vụ tài chính phục vụ cho đô thị khoảng 14 triệu dân. Các công nghệ nhận diện và xác thực sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

TS Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCM, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Tương tự, các giải pháp ứng dụng thực tế ảo (VR) có thể góp phần đổi mới trải nghiệm du lịch, văn hóa. Trong bối cảnh thành phố đang triển khai các chương trình kích cầu du lịch và văn hóa vào quý IV, những công nghệ này có thể giúp nâng cấp các mô hình du lịch truyền thống, tạo ra những trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

Đáng chú ý, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng mong muốn thành phố sẽ có thêm nhiều thế hệ "kỳ lân" công nghệ như VNG trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trên, các nhóm nghiên cứu cần được hỗ trợ về công nghệ và cả trong quá trình xây dựng mô hình doanh nghiệp, huy động vốn, phát triển thương hiệu cũng như tiếp cận thị trường. "Đây cũng là những lĩnh vực mà hệ sinh thái đầu tư, các doanh nghiệp và những đối tác chuyên nghiệp cần tiếp tục đồng hành, giúp các nhóm nghiên cứu có tiềm năng phát triển lên những giai đoạn tiếp theo", ông Vũ nói thêm.

Đối với khóa 2, lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh có 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất, các đề bài nghiên cứu AI cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và có quy mô, tầm ảnh hưởng đủ lớn.

Hiện nay, TP.HCM đang tập trung xây dựng và hoàn thiện các hệ thống dữ liệu, vốn ưu tiên trong những lĩnh vực như đất đai, thuế, tài chính và nhiều lĩnh vực quản lý đô thị khác. Đây sẽ là những nền tảng quan trọng để xác định các bài toán ứng dụng AI phù hợp.

Thứ hai, các nhóm nghiên cứu cần có sự đồng hành bằng những nguồn lực thực tế để giải quyết các bài toán đã đặt ra.

Cụ thể, nguồn lực phát triển AI không chỉ dừng lại ở năng lực tính toán hay tài chính, dù đây vẫn là 2 yếu tố đóng góp vai trò rất quan trọng. Hiện tại, thành phố đang nghiên cứu, đề xuất một số dự án phát triển hạ tầng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại các khu công nghệ cao mở rộng, khu công nghệ Quang Trung mới và các khu công nghệ số tập trung.

Thông qua những định hướng trên, thành phố kỳ vọng có thể từng bước hình thành các nguồn lực hỗ trợ cụ thể cho các nhóm nghiên cứu AI.

Thứ ba là tiếp tục xây dựng hệ sinh thái đầu tư mạo hiểm và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Trong định hướng xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường vốn và hoạt động đầu tư mạo hiểm là một trong những nội dung được thành phố quan tâm thúc đẩy.

Các lãnh đạo cũng đã đề xuất phương án đồng đầu tư giữa thành phố và các quỹ đầu tư tư nhân theo những tỷ lệ phù hợp. Ông Vũ dẫn chứng với mỗi đồng vốn từ các quỹ đầu tư, thành phố có thể xem xét tham gia đối ứng theo tỷ lệ 1:1, 1:2 hoặc 1:3, tùy thuộc vào mức độ ưu tiên và tính chất của từng dự án.

Mời gọi các doanh nghiệp tham gia đề xuất vấn đề

Cũng tại sự kiện, ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập, Chủ tịch VNG, nhận thấy khóa 1 của chương trình đã góp phần giải quyết 2 khó khăn quan trọng của hoạt động nghiên cứu AI, đó là khả năng tiếp cận nguồn lực và tốc độ triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên, việc đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế vẫn là một vấn đề cần tiếp tục thúc đẩy.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập, Chủ tịch VNG, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Một trong những nguyên nhân nằm ở các đề tài khóa 1 chủ yếu xuất phát từ mối quan tâm học thuật của chính các nhóm nghiên cứu. Các sinh viên, nghiên cứu sinh và nhà khoa học lựa chọn những vấn đề mà họ nhận thấy thú vị, có giá trị về mặt nghiên cứu và mong muốn tìm lời giải.

Đến với khóa 2, Chủ tịch VNG và Saigon AI Hub mong muốn đảo ngược cách tiếp cận này. Thay vì bắt đầu từ đề tài nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu sẽ bắt đầu từ những bài toán thực tế cần được giải quyết.

Theo đó, chương trình sẽ mời gọi các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và tổ chức đề xuất những vấn đề thực tiễn mà họ mong muốn ứng dụng AI để giải quyết.

Ông Minh kỳ vọng các đơn vị đề xuất không chỉ dừng lại ở việc đưa ra bài toán, mà còn mở rộng khả năng đồng hành với các nhóm nghiên cứu bằng những nguồn lực phù hợp. Nguồn lực ở đây không nhất thiết là kinh phí hay GPU, mà quan trọng hơn là dữ liệu và đội ngũ chuyên gia am hiểu sâu về lĩnh vực liên quan.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ông cho rằng cần kiên trì xây dựng một môi trường nghiên cứu tốt nhất có thể, tạo ra những bài toán có chất lượng, đồng thời khuyến khích và hỗ trợ các nhà nghiên cứu phát triển năng lực, theo đuổi những mục tiêu dài hạn trên con đường nghiên cứu của mình.

Đánh giá về các dự án ở khóa đầu tiên, ông Marc Woo, Tổng giám đốc Google Việt Nam, cho rằng 10 đội ngũ nghiên cứu xuất sắc, với 50 nhà nghiên cứu trong nước, đã xây dựng những giải pháp AI có khả năng ứng dụng ở quy mô thương mại, nhằm giải quyết các vấn đề trong phạm vi Việt Nam và cả những vấn đề mang tính toàn cầu. Dự án gây ấn tượng mạnh với ông là các mô hình AI có khả năng phát hiện sớm ung thư đại trực tràng hay công cụ xử lý phương ngữ và giọng nói tiếng Việt đặc trưng tại từng vùng miền.

Theo ông, sự hợp tác giữa Google và Việt Nam thời gian qua dựa trên tầm nhìn của Chính phủ, năng lực học thuật và nghiên cứu, cùng khả năng triển khai mạnh mẽ và nhanh chóng của các nhà đổi mới sáng tạo Việt Nam. "Khi cả 3 yếu tố này kết hợp với nhau, nghiên cứu có thể nhanh chóng được chuyển từ phòng thí nghiệm ra đời sống thực tế", ông nói thêm.