TP.HCM lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư, nhằm chuẩn hóa hoạt động vận hành, hỗ trợ hòa giải tranh chấp và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Sự ra đời của Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM xuất phát từ nhu cầu thực tiễn khi thành phố hiện có hơn 1.650 dự án chung cư. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa quyết định thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM (HCMO). Đây là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND TP phê duyệt và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước trực tiếp của Sở Xây dựng TP.HCM cùng các cơ quan liên quan, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Việc thành lập hiệp hội được xem là dấu mốc đáng chú ý trong lĩnh vực quản lý, vận hành chung cư và nhà ở đô thị. TP.HCM cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước hình thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp chuyên biệt cho hoạt động quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo định hướng hoạt động, hiệp hội tập trung xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong quản lý vận hành; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn về kỹ thuật, bảo trì, an ninh, vệ sinh gắn với xu hướng ứng dụng công nghệ.

Đồng thời, hiệp hội có vai trò tập hợp ý kiến từ doanh nghiệp và các bên liên quan để phản ánh, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật; góp phần thúc đẩy văn hóa cư trú và nếp sống đô thị văn minh, bền vững.

TP.HCM hiện có hơn 1.650 dự án nhà chung cư, với khoảng 2.800 lô chung cư đang hiện hữu. TP cũng là nơi tập trung hơn 90 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư, chiếm phần lớn trong tổng số hơn 150 doanh nghiệp trên cả nước.

Trong bối cảnh đó, việc thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM được đánh giá là nhu cầu thực tiễn, xuất phát từ tình trạng phát sinh nhiều tranh chấp giữa cư dân, ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành tại các chung cư.

Hiệp hội được kỳ vọng đóng vai trò tổ chức trung gian hỗ trợ hòa giải, góp phần giảm áp lực khiếu nại lên cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy tính chuyên nghiệp trong hoạt động vận hành, quản lý chung cư.

Trước khi chính thức được thành lập, vào cuối năm 2025, TP.HCM đã công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư TP.HCM. Ban vận động có nhiệm vụ vận động tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia hiệp hội và hoàn thiện hồ sơ xin phép thành lập theo quy định, trình UBND TP (thông qua Sở Nội vụ).