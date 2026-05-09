TP.HCM làm việc với tập đoàn Ấn Độ về dự án amoniac xanh 10 tỷ USD

Lãnh đạo TP.HCM đã làm việc với ACME nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và dự án sản xuất amoniac xanh tại Việt Nam, dự kiến tổng vốn đầu tư đạt 10 tỷ USD.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà dự Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Mumbai ngày 7/5. Ảnh: TP.HCM.

Ngày 7/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn với doanh nghiệp Ấn Độ do Trung tâm Thương mại Thế giới Mumbai tổ chức.

Thông qua các hoạt động tiếp xúc, cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ đề xuất mở rộng hợp tác tại thị trường Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong các lĩnh vực du lịch; năng lượng xanh, sản xuất amoniac xanh, chuyển đổi rác thải thành khí sinh học; năng lượng tái tạo; sản xuất bền vững; chuyển đổi số; logistics, cảng biển, tài chính và hợp tác văn hóa thông qua Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định TP.HCM sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Ấn Độ nghiên cứu, mở rộng hoạt động. Lãnh đạo TP.HCM đề nghị doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối thực chất, chuyển các cơ hội hợp tác thành chương trình, dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy quan hệ TP.HCM - Mumbai nói riêng và Việt Nam -Ấn Độ nói chung.

Đồng thời, Phó chủ tịch thường trực Nguyễn Lộc Hà đã làm việc với Phòng Thương mại Ấn Độ tại New Delhi về các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực du lịch, năng lượng, đầu tư - thương mại và thiết lập kênh kết nối doanh nghiệp thường xuyên giữa TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ.

Lãnh đạo TP.HCM cũng làm việc với Tập đoàn ACME về hợp tác năng lượng tái tạo và dự án sản xuất amoniac xanh tại Việt Nam với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9- 10 tỷ USD .

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Lộc Hà cũng làm việc với GPS Renewables và SatyaGiri Group về các giải pháp chuyển đổi rác thải thành năng lượng, xử lý chất thải hữu cơ, khí sinh học, nhiên liệu sạch và năng lượng tái tạo.

Đáng chú ý, ngày 6/5 trước đó, TP.HCM và thành phố Mumbai đã trao Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, mở ra khuôn khổ hợp tác mới giữa hai trung tâm kinh tế năng động của Việt Nam và Ấn Độ.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà (bên trái) và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Nitayanad Rai (bên phải) trao Bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TP.HCM và thành phố Mumbai ngày 6/5. Ảnh: VOV.

Theo đó, chính quyền hai địa phương thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, quy hoạch và phát triển đô thị, hạ tầng, vệ sinh đô thị và quản lý rác thải, bảo tồn sinh thái, ứng phó tình huống khẩn cấp, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số trong giao thông và cung ứng dịch vụ công cơ bản.

Với bản ghi nhớ này, số lượng địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM được nâng lên 88 địa phương. Đặc biệt, Mumbai là địa phương đầu tiên của Ấn Độ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với TP.HCM.