TP.HCM I thắng phút chót, tạo áp lực lên Hà Nội

TP.HCM I tiếp tục thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch khi giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước PP Hà Nam ở vòng 7 chiều 29/9, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng và tạo áp lực lớn lên Hà Nội trong cuộc đua vô địch.

Cuộc đua tới chức vô địch giải bóng đá nữ hứa hẹn rất hấp dẫn.

Bước vào trận đấu, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi hiểu rằng chỉ có 3 điểm mới giúp họ duy trì lợi thế. Trong khi đó, PP Hà Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tận dụng mặt sân sũng nước do ảnh hưởng của bão Bualoi để hạn chế sức tấn công của đối thủ. Chính chiến thuật này khiến TP.HCM I gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, thậm chí còn phải đối diện với vài tình huống nguy hiểm từ những pha phản công của đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, sự xuất hiện của Huỳnh Như và K’Thủa giúp thế công của TP.HCM I trở nên sắc bén hơn. Đội khách liên tục gia tăng sức ép nhưng cũng phải chờ đến phút 88 mới được ăn mừng. Từ tình huống đá phạt, K’Thủa - người vào sân thay người chưa đầy 15 phút - đánh dấu bằng bàn thắng quyết định, mang về 3 điểm quý giá cho nhà ĐKVĐ.

Với chiến thắng này, TP.HCM I có 16 điểm, tạm chiếm ngôi đầu và gây sức ép buộc Hà Nội phải thắng Thái Nguyên T&T trong trận đấu diễn ra ngày 30/9 để đòi lại vị trí dẫn đầu. Cuộc đua song mã vì thế hứa hẹn sẽ còn hấp dẫn và kịch tính ở chặng đường phía trước.