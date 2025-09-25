TP.HCM I thắng 'nhẹ nhàng' derby, trở lại ngôi đầu.

Nhà đương kim vô địch TP.HCM I có chiến thắng 3-0 trước “người láng giềng” TP.HCM II ở trận mở màn vòng 6, qua đó tạm thời tái chiếm ngôi đầu bảng Giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Sau trận hòa đáng tiếc trước Hà Nội ở lượt cuối giai đoạn một, thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi bước vào trận derby chiều 25/9 với quyết tâm tìm lại nhịp thắng và khí thế cho chặng đường phía trước. Dù không còn tạo ra “cơn mưa bàn thắng” như thắng lợi 7-0 ở lượt đi, TP.HCM I vẫn thể hiện sự vượt trội toàn diện và khẳng định bản lĩnh của ứng viên số một cho chức vô địch.

Ngay phút thứ 7, lợi thế sớm đến với TP.HCM I khi Hoài Lương bật cao đánh đầu chính xác sau quả tạt bên cánh phải. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội bóng áo đỏ càng chơi thoải mái, trong khi TP.HCM II chỉ còn biết co cụm phòng ngự, hạn chế tối đa sức ép. Hiệp 1 khép lại với tỷ số tối thiểu nhưng thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội đương kim vô địch.

Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được cụ thể hóa. Phút 49, Thúy Hằng căng bóng từ biên trái buộc thủ môn Cẩm Thu đẩy bóng trúng xà ngang, tạo điều kiện cho K’Thùa dễ dàng dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 80, trong một tình huống phạt góc, Diễm Huỳnh lóng ngóng phản lưới, “tặng” cho TP.HCM I bàn thắng thứ ba để khép lại trận đấu.

Với 13 điểm sau 6 trận, TP.HCM I tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng, đẩy Hà Nội (10 điểm, ít hơn 1 trận) xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, thất bại thứ năm từ đầu mùa khiến TP.HCM II tiếp tục chôn chân cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm.

Chiến thắng “nhẹ nhàng” trong trận derby không chỉ giúp TP.HCM I lấy lại ngôi đầu, mà còn tạo bước chạy đà tâm lý quan trọng cho chặng đua lượt về, nơi những cuộc đối đầu trực tiếp với Hà Nội hay Than KSVN mới thực sự quyết định ngôi vương mùa giải năm nay.