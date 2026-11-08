TP.HCM đề xuất bồi thường đến 100% cho nhà đất mua bán giấy tay

Người mua nhà, đất bằng giấy tay từ sau 1/7/2014 đến trước 1/8/2024 có thể được xem xét hỗ trợ tương đương mức bồi thường mà chủ đất hợp pháp được hưởng khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đề xuất, mức hỗ trợ 100% không áp dụng đại trà cho mọi trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay, mà phụ thuộc vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất và điều kiện pháp lý của thửa đất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề xuất người đang trực tiếp sử dụng nhà, đất nhận chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy tay trong giai đoạn từ sau ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/8/2024 được xem xét hỗ trợ tương đương mức bồi thường hoặc hỗ trợ về đất.

Để được hưởng chính sách, người dân phải cam kết, tường trình về nguồn gốc và quá trình giao dịch. UBND cấp xã xác nhận việc sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, khiếu nại. Hồ sơ được niêm yết tại trụ sở và đăng trên cổng thông tin điện tử cấp xã trong 3 ngày.

Tổng mức hỗ trợ không vượt quá giá trị bồi thường, hỗ trợ mà người sử dụng đất hợp pháp ban đầu được hưởng; không chi trả trùng lặp trên cùng diện tích.

Với đất phi nông nghiệp chưa có giấy chứng nhận, đang sử dụng ổn định và không vi phạm pháp luật, mức hỗ trợ cao nhất là 100% giá đất tính tiền bồi thường nếu sử dụng trước ngày 15/10/1993. Tỷ lệ này giảm còn 80% với đất sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến trước 1/7/2004; 60% từ ngày 1/7/2004 đến trước 1/7/2014 và 40% từ ngày 1/7/2014 đến trước 1/8/2024.

Nếu đất có vi phạm pháp luật về đất đai, mức hỗ trợ tương ứng lần lượt là 70%, 56%, 42% và 28%.

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ tái định cư bằng tiền cho người đủ điều kiện nhưng không nhận nhà, đất tái định cư và tự lo chỗ ở mới tại địa bàn chưa có đủ quỹ tái định cư. Mức hỗ trợ tối đa lần lượt là 6 tỷ đồng tại khu vực I; 3,5 tỷ đồng tại khu vực II; 1,5 tỷ đồng tại khu vực III và 1 tỷ đồng tại khu vực IV.

Các hộ không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi được xem xét bố trí căn hộ tái định cư theo hình thức bán, cho thuê hoặc thuê mua.