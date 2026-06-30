TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10, nhiều trường tăng

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm 2026. Loạt trường tăng ngưỡng trúng tuyển từ 2-3 điểm so với năm 2025.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi lớp 10. Ảnh: Thái An.

Thí sinh tra cứu điểm chuẩn theo danh sách dưới đây.

Năm nay, mặt bằng điểm chuẩn tại nhiều trường công lập của TP.HCM tăng đáng kể so với năm trước. Vị trí trường có điểm chuẩn cao nhất cũng có sự thay đổi khi THCS - THPT Trần Đại Nghĩa không còn giữ ngôi đầu.

Theo đó, THPT Nguyễn Thượng Hiền là trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất thành phố với 24,75 điểm, tăng 1,25 điểm so với năm 2025.

Một số trường THPT khác cũng lấy điểm chuẩn trên 25 như Trung học Thực hành ĐHSP (24,5 điểm), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (24,5 điểm), THPT Bùi Thị Xuân (24,25 điểm), THPT Mạc Đĩnh Chi (24,25 điểm), THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (24 điểm).

Ngoài ra, năm nay cũng chứng kiến xu hướng tăng điểm chuẩn ở nhiều trường THPT công lập. Trong nhóm các trường tăng mạnh nhất, THPT Nguyễn Thị Diệu dẫn đầu với mức tăng 5,25 điểm so với năm 2025. Tiếp theo là THPT Nguyễn Hữu Thọ tăng 4,25 điểm, THPT Nguyễn Trãi tăng 4 điểm, THPT Linh Trung tăng 3,75 điểm.

Một số trường khác cũng ghi nhận mức tăng từ 3 điểm trở lên như THPT Lương Văn Can, THPT Nguyễn Huệ, THPT Bình Chiểu, THPT Hùng Vương, THPT Tạ Quang Bửu và THPT Dương Văn Thì.

Ở chiều ngược lại, số trường giảm điểm chuẩn như THPT Xuyên Mộc có mức giảm khá lớn, cụ thể là 3,25 điểm. Một số trường khác giảm nhẹ gồm THPT Minh Đạm (2,5 điểm), THPT Hắc Dịch (1 điểm), THCS - THPT Trần Đại Nghĩa (0,5 điểm), THPT Phước Bửu (0,5 điểm), THPT Bưng Riềng (0,25 điểm)...



Kỳ thi lớp 10 công lập năm 2026 của TP.HCM diễn ra vào ngày 1-2/6. Sau hơn 20 ngày thi, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp.

Về phần điểm chuẩn lớp 10 các trường công lập, sở quyết định công bố sau khi các học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp xác nhận nhập học. Cách làm này giúp các chỉ tiêu lớp 10 thường được phân bổ đúng cho những học sinh có nhu cầu thực tế, đồng thời hạn chế những nguyện vọng "ảo" trong tuyển sinh.