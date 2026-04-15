TP.HCM có quy định mới về chỗ để xe trong chung cư

UBND TP.HCM ban hành quy định mới về quản lý chỗ để xe trong chung cư, yêu cầu chủ đầu tư phân định rõ khu vực sở hữu chung, riêng và công cộng khi bàn giao.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 19/2026 quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn có hiệu lực từ 25/4.

Cụ thể, UBND TP.HCM quy định khi bàn giao hồ sơ, diện tích phần sử dụng chung nhà chung cư, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, bàn giao bản vẽ mặt bằng khu vực để xe.

Trong đó, phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư bao gồm chỗ để xe thuộc quyền sở hữu chung, chỗ để ôtô và khu vực để xe công cộng.

Quyền sở hữu chỗ để xe trong nhà chung cư được xác định theo quy định của pháp luật, hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc lập thành hợp đồng riêng. Việc ký kết hợp đồng giữa các bên phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định, điều kiện về ký kết hợp đồng dân sự.

Đối với việc khai thác phần diện tích thuộc sở hữu chung, UBND TP.HCM quy định phải do hội nghị nhà chung cư quyết định. Các nội dung bao gồm loại hình dịch vụ, vị trí, diện tích, thời hạn và hình thức khai thác.

Nguồn thu từ hoạt động khai thác phần sở hữu chung, cùng với lãi phát sinh từ tiền gửi kinh phí bảo trì (sau khi trừ chi phí hợp lý), phải được nộp vào tài khoản kinh phí bảo trì và sử dụng cho việc bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà.

Về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung, UBND TP.HCM quy định việc đóng góp được thực hiện theo khoản 1 và khoản 2 Điều 152 Luật Nhà ở. Cụ thể, người mua hoặc thuê mua căn hộ phải đóng 2% giá trị căn hộ hoặc phần diện tích đó; khoản tiền này được tách riêng và ghi rõ trong hợp đồng.

Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính tại thời điểm đưa dự án vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng kinh phí bảo trì là 2%. Phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của dự án.

Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư trước ngày 1/7/2006 mà chưa thu kinh phí bảo trì thì các chủ sở hữu nhà chung cư họp hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đóng góp phần kinh phí này.

Nếu chủ đầu tư ký hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong chung cư sau ngày 1/7/2006 đến trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực mà trong hợp đồng không có thỏa thuận về kinh phí bảo trì thì thực hiện theo khoản 4 Điều 152 Luật Nhà ở.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phải có trách nhiệm phối hợp cơ quan quản lý nhà ở về thông tin liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đã cấp người mua cho tổ chức, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Đồng thời, cơ quan này phải nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và cho phần diện tích khác trong chung cư trên địa bàn...