TP.HCM có Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2025-2030

Anh Ngô Minh Hải giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Ngô Minh Hải sinh năm 1987, có trình độ cử nhân công nghệ sinh học, Thạc sĩ chuyên ngành ngành quản lý công, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, giữ chức vụ Bí thư Thành đoàn TP.HCM từ tháng 5/2024.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành đoàn.

Từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2025, anh Ngô Minh Hải được chỉ định làm Bí thư Thành Đoàn TP.HCM (sau sắp xếp) giai đoạn lâm thời, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Cùng với quyết định chỉ định Bí thư, Trung ương Đoàn cũng chỉ định 5 anh chị làm Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM khóa I gồm chị Hồ Thị Ánh Tuyết sinh năm 1986, quê xã Đất Đỏ (TP.HCM); chị Trịnh Thị Hiền Trân sinh năm 1992, quê phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình); anh Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1991, quê phường Phong Dinh (TP Huế); anh Lê Tuấn Anh sinh năm 1990, quê phường Tân Đông Hiệp (TP.HCM), anh Nguyễn Minh Sơn sinh năm 1991, quê phường Tân Phú (TP.HCM).

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại hội có 500 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên thành phố. Tại phiên khai mạc ngày 29/12, có 5 diễn đàn thanh niên tại các địa điểm khác nhau.

Đại hội lần này cũng thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.