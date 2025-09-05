Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đoàn chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về TP.HCM

  • Thứ sáu, 5/9/2025 15:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại ga Sài Gòn, hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm, chuẩn bị hoa, quà chào đón đoàn chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 từ Hà Nội trở về.

Dieu binh tro ve TP.HCM anh 1

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 5/9, từ 7h, hàng trăm người dân đã có mặt tại ga Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc) để chờ đón đoàn tàu chở các chiến sĩ cập bến.
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 2

Người dân mặc áo dài, tay cầm hoa và cờ Tổ quốc, rạng rỡ chờ đợi.
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 3

10h10, chuyến tàu SE63 chở 589 chiến sĩ của Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải Quân và Quân đoàn 34 có mặt tại ga Sài Gòn.
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 4

Chuyến tàu do Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm đưa, đón đoàn chiến sĩ.
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 5

Người dân đứng kín các lối đi để chào đón đoàn chiến sĩ.
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 6
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 7

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, "nam thần" được biết đến qua hai sự kiện A50 và A80, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân.
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 8

Hậu phương chào đón chiến sĩ trở về.
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 9Dieu binh tro ve TP.HCM anh 10

Trở về trong vòng tay người dân, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 11
Dieu binh tro ve TP.HCM anh 12

Không khí xúc động, đậm tình quân dân, khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến với nhiệm vụ A80 đầy ý nghĩa, vinh dự và tự hào.
Diễn văn của Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 Tổng Bí thư kêu gọi toàn Đảng, toàn dân cùng chung tay xây dựng đất nước hùng mạnh, vươn tới hòa bình, thịnh vượng.

Đoàn quân đội Lào về nước sau diễu binh A80 tại Việt Nam

Rời khách sạn ở Phú Thọ vào sáng 3/9, đoàn quân đội Lào nghỉ ở Nghệ An, sau đó làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Cầu Treo vào sáng 4/9, trở về nước.

25:1507 hôm qua

Võ sĩ quân hàm Đại úy thực hiện nghi thức mở màn diễu binh A80 là ai?

Đại úy Bùi Phước Tùng vinh dự là người rước đuốc trong nghi thức mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

16:07 2/9/2025

Báo chí quốc tế viết về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Hàng loạt hãng thông tấn và tờ báo lớn thế giới đưa tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

13:30 2/9/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://vtcnews.vn/doan-chien-si-hoan-thanh-nhiem-vu-a80-tro-ve-tp-hcm-trong-vong-tay-nguoi-dan-ar963787.html

Thy Huệ/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Diễu binh trở về TP.HCM Hà Nội Trung Quốc diễu binh Nga diễu binh Campuchia diễu binh 2/9 Diễu binh Quốc khánh Diễu binh 2/9

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

