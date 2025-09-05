Đoàn chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 trở về TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 5/9, từ 7h, hàng trăm người dân đã có mặt tại ga Sài Gòn (phường Nhiêu Lộc) để chờ đón đoàn tàu chở các chiến sĩ cập bến.

10h10, chuyến tàu SE63 chở 589 chiến sĩ của Quân khu 7, Quân khu 9, Quân chủng Hải Quân và Quân đoàn 34 có mặt tại ga Sài Gòn.

Người dân đứng kín các lối đi để chào đón đoàn chiến sĩ.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp, "nam thần" được biết đến qua hai sự kiện A50 và A80, nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người dân.

Trở về trong vòng tay người dân, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Không khí xúc động, đậm tình quân dân, khép lại một chặng đường rèn luyện, cống hiến với nhiệm vụ A80 đầy ý nghĩa, vinh dự và tự hào.

Rời khách sạn ở Phú Thọ vào sáng 3/9, đoàn quân đội Lào nghỉ ở Nghệ An, sau đó làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Cầu Treo vào sáng 4/9, trở về nước.

Đại úy Bùi Phước Tùng vinh dự là người rước đuốc trong nghi thức mở đầu cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hàng loạt hãng thông tấn và tờ báo lớn thế giới đưa tin về Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

