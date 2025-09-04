Đoàn quân đội Lào về nước sau diễu binh A80 tại Việt Nam

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, 8h30 ngày 4/9, đoàn Quân đội Nhân dân Lào làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), trở về nước sau tham gia diễu binh A80.
Đoàn Quân đội Nhân dân Lào tại cửa khẩu Cầu Treo sáng 4/9.
Hôm qua (3/9), đoàn rời khách sạn ở Phú Thọ (Hoà Bình cũ), nơi lưu trú hơn hai tuần, để tập luyện cho diễu binh A80. Đoàn di chuyển bằng đường bộ, trước khi đến cửa khẩu Cầu Treo, đoàn nghỉ qua đêm tại Cửa Lò (Nghệ An).
Đón tiếp đoàn Quân đội Nhân dân Lào tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đại tá Nguyễn Tú Tài, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, tặng hoa, gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đoàn.
Trong hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Quân đội Lào tham gia khối diễu binh dịp này, có người từng dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Nga, song cũng có nhiều gương mặt lần đầu tham gia.
Đi tá Nguyễn Tú Tài (ở giữa) tặng hoa, gửi lời cảm ơn đặc biệt tới đoàn.
Đây là lần thứ hai đoàn quân nước bạn góp mặt trong lễ diễu binh tại Việt Nam. Trước đó là ở sự kiện A50 - Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Đất nước.
Chiến sĩ Phouth Thavong Manothama, Khối trưởng Khối Quân đội Lào, chia sẻ: "Chúng tôi thật sự hạnh phúc và xúc động trước tình cảm người dân Việt Nam dành cho mình. Qua mấy ngày lưu trú tại Việt Nam, chúng tôi luôn nhận được sự tiếp đón chu đáo của cán bộ và người dân".
Còn chiến sĩ Khounthaxay Siphone, người từng có mặt trong sự kiện A50 bày tỏ: "Với đất nước Việt Nam thì không còn từ gì để tả nữa, quá tuyệt vời. Tôi đi học ở Việt Nam, được bạn bè nhiệt tình dạy tiếng Việt, được mọi người giúp đỡ. Với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai".
Đây là lần thứ hai Quân đội Nhân dân Lào cử lực lượng tham gia diễu binh tại Việt Nam.
Lào là một trong 4 quốc gia cử lực lượng quân đội tham gia diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh Việt Nam. 3 quốc gia còn lại gồm: Trung Quốc, Nga và Campuchia.
Hôm qua (3/9), đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia đã trở về nước. Trưa nay, đoàn Quân đội Trung Quốc sẽ lên chuyên cơ lúc 12h, về nước. Đoàn quân đội Nga xuất phát trễ hơn, vào chiều 5/9.
