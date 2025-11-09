Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM chuyển thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng về xã, phường

  • Chủ nhật, 9/11/2025 16:04 (GMT+7)
Sở Xây dựng TP.HCM được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để UBND cấp xã triển khai thực hiện, kết nối liên thông hệ thống.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường về dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị để rà soát, bổ sung hoàn chỉnh lại tờ trình và dự thảo quyết định về các nội dung phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình.

Cụ thể, Sở Xây dựng có nhiệm vụ rà soát, làm rõ nội dung phân cấp hay ủy quyền, điều chỉnh lại tên gọi dự thảo quyết định “Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn”. Đồng thời, bổ sung số liệu cấp giấy phép xây dựng của các địa phương trước và sau khi sáp nhập vào TP.HCM, đánh giá quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình đã được cấp phép có thời hạn, để UBND cấp xã triển khai thực hiện, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu về công tác cấp giấy phép xây dựng đối với việc triển khai thực hiện quyết định 71 của UBND TP.HCM về ban hành quy định trình tự, thủ tục cho thuê ngắn hạn quỹ đất, tài sản gắn liền với đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý.

