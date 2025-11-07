Bộ trưởng Xây dựng nêu lý do chưa quy hoạch tầm nhìn 50-100 năm

Theo Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, vì nguồn lực Nhà nước và địa phương trong quy hoạch đang có tính phân kỳ nên Việt Nam chưa thể quy hoạch tầm nhìn 50-100 năm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh tại phiên thảo luận tổ về dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi), ngày 7/11. Ảnh: Phạm Thắng/Quochoi.vn.

Tại thảo luận tổ về dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) ngày 7/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nêu vấn đề các nước khác quy hoạch thường từ 50 đến 100 năm, trong khi đó Việt Nam tầm nhìn chỉ 10-30 năm.

Theo Bộ trưởng, tầm nhìn ngắn hạn xuất phát từ nguồn lực Nhà nước và địa phương trong quy hoạch đang có tính phân kỳ. Ông Minh dẫn chứng trong ngành hàng hải, quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đến năm 2030 chỉ đáp ứng cho tàu là 50.000 tấn, vốn rất ít trong ngành hàng hải. Còn trên thế giới, các cảng biển đã đáp ứng cho nhu cầu vận chuyển của tàu 200.000 tấn, còn Việt Nam phải đến năm 2050 mới phát triển.

Bộ trưởng Xây dựng nhận định cách làm hiện nay mất rất nhiều công sức, trong khi các nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến Việt Nam đều muốn đảm bảo tất cả loại tàu quốc tế đều có thể vận chuyển được. Điều này đòi hỏi ngành hàng hải Việt Nam cần có hệ thống luồng lạch, cảng biển và vị trí khai thác cảng nước sâu.

Bộ trưởng Minh dẫn tiếp ví dụ ở lĩnh vực hàng không về quy hoạch sân bay. Do không có kinh phí, quy hoạch sân bay chỉ xác định tầm nhìn đến năm 2030 với một số sân bay tiêu chuẩn 4C. Sau năm 2030, các sân bay này mới đặt mục tiêu nâng cấp lên cấp 4E, 4F để đón các tàu bay thân rộng.

Từ những thực tế này, Bộ trưởng Xây dựng cho rằng cần đổi mới tư duy, xác định vị trí và tầm quan trọng của tầm nhìn dài hạn trong quy hoạch để đảm bảo tính liên thông. Nếu không, tình trạng "suốt ngày điều chỉnh quy hoạch" sẽ còn tiếp diễn.

Bộ trưởng Minh nêu rõ cơ quan soạn thảo và Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để tiếp thu nội dung về tầm nhìn của Luật Quy hoạch (sửa đổi). Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để điều chỉnh thời hạn của quy hoạch.

Cũng tại phiên thảo luận, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Đà Nẵng) chỉ rõ năng lực quy hoạch hiện nay còn yếu, tầm nhìn còn hạn hẹp, rập khuôn. "Quy hoạch phải là định hướng. Nếu chúng ta không có định hướng thì sẽ không ra hình hài", ông Hạ nhấn mạnh.

Theo đó, ông Hạ gợi ý cần có phương pháp thực hiện quy hoạch rõ ràng, lấy quy hoạch quốc gia làm trung tâm, quy hoạch của các địa phương tích hợp vào quy hoạch quốc gia, tránh tình trạng "vá áo", mỗi địa phương tự quy hoạch một vùng.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị việc sửa đổi Luật Quy hoạch lần này phải ở tầm chiến lược, dài hơi, quy hoạch trước mắt lẫn lâu dài, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa nhiệm kỳ trước với nhiệm kỳ sau.

Về phân cấp trong quy hoạch, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị lấy quy hoạch quốc gia làm nền tảng, trong đó quy hoạch quốc gia tích hợp quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh. Đồng thời, quy hoạch tỉnh cần được liên thông với xã, để tránh tư tưởng hiện nay "ông này thích làm, ông kia không thích làm".

Theo đó, quy hoạch 6 phân vùng, quy hoạch cấp tỉnh phải tuân thủ theo vùng quốc gia. Như vậy, khi triển khai các tuyến đường đi qua nhiều tỉnh, buộc các địa phương phải phối hợp chặt chẽ. Hoặc khi làm đường trong tỉnh, giữa các xã cũng không thể nói là không thực hiện.