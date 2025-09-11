TP.HCM chi 16 tỷ đồng xây dựng bảng giá đất mới áp dụng từ 2026

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ chi hơn 16 tỷ đồng triển khai dự án xây dựng bảng giá đất mới, mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025 để áp dụng lần đầu từ ngày 1/1/2026.

UBND TP.HCM phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1/1/2026, thay thế 3 bảng giá cũ sau khi sáp nhập. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Theo UBND TP.HCM, mục tiêu của dự án là xây dựng bảng giá đất một cách khoa học, công bằng, phù hợp với thị trường bất động sản và quy định pháp luật hiện hành.

Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công khai, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, cũng như kịp thời cập nhật theo biến động thị trường và điều kiện kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm của dự án xây dựng bảng giá đất là điều tra, khảo sát và thu thập thông tin giá đất đến từng thửa theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn.

Bên cạnh đó, TP cũng sẽ xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn; thống kê và phân loại thửa đất; phân tích việc áp dụng bảng giá hiện hành để xây dựng bảng giá mới.

Trên cơ sở đó, thiết lập vùng giá trị, lựa chọn thửa đất chuẩn, xác định giá và lập bảng tỷ lệ so sánh để hình thành bảng giá đất chi tiết.

Việc điều tra sẽ được tiến hành trên phạm vi toàn thành phố trong từng đơn vị hành chính, trong đó, đơn vị cơ bản là xã, phường và đặc khu. Kết quả điều tra ở cấp xã sẽ là cơ sở để tổng hợp số liệu của thành phố.

Theo kế hoạch, mỗi tuyến đường sẽ có tối thiểu 3 phiếu điều tra, đồng thời bổ sung thêm các tuyến, đoạn đường mới phát sinh để đảm bảo bảng giá đất bao quát toàn bộ địa bàn.

Dự kiến, thành phố sẽ triển khai khoảng 27.000 phiếu điều tra trên 7.505 tuyến đường, đoạn đường.

Dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, với tổng kinh phí gần 16,3 tỷ đồng . Thời gian thực hiện từ tháng 8 đến hết tháng 12, kịp thời hoàn thành và đưa vào áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP.HCM bố trí kinh phí thực hiện dự án theo quy định. Đồng thời, trình UBND TP thành phần Hội đồng Thẩm định bảng giá đất thành phố theo quy định.

Từ ngày 1/7, TP.HCM mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ TP.HCM cũ với một phần địa giới của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện, TP.HCM mới vẫn áp dụng 3 bảng giá đất cũ của 3 địa phương hợp nhất, thời hạn đến hết ngày 31/12.