TP.HCM cập nhật tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế

Đến nay, TP.HCM đã xác định khu vực hình thành trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm, đăng ký tham gia.

Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM sẽ được hình thành trên toàn bộ phường Sài Gòn và một phần phường Bến Thành, phường An Khánh. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trưa 15/10, Tri Thức - Znews đặt vấn đề Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam đặt tại TP.HCM là một trong những đề án được Chính phủ rất quan tâm, đốc thúc, vậy TP.HCM đã cụ thể hóa đề án này như thế nào trong Nghị quyết Đại hội và có kế hoạch triển khai ra sao trong thời gian tới.

Trả lời nội dung này, ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, người phát ngôn của đại hội - cho biết thành phố rất quyết tâm và đã triển khai các bước cần thiết ban đầu.

Hiện nay, TP.HCM đã xác định khu vực sẽ hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế là toàn bộ phường Sài Gòn và một phần phường Bến Thành, phường An Khánh. Đến nay, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã quan tâm, đăng ký tham gia.

Ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, người phát ngôn của đại hội trả lời câu hỏi của Tri Thức - Znews. Ảnh: Duy Hiệu.

Nội dung này cũng được thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực tế, Trung tâm Tài chính Quốc tế được xác định là một trong 5 trụ cột tăng trưởng của TP.HCM trong nhiệm kỳ mới, cùng với công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do; du lịch và công nghiệp văn hóa; giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế nhằm thu hút đầu tư, phát triển thị trường tài chính hiện đại, kết nối toàn cầu, áp dụng các mô hình tài chính số, ngân hàng thông minh, tài chính xanh, tín dụng xanh ưu đãi, tài sản số, công nghệ tài chính (Fintech), tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

TP.HCM cũng sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, bao gồm hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng liên vùng, các tuyến cao tốc kết nối các trung tâm đô thị - công nghiệp - cảng biển - cảng hàng không - trung tâm tài chính, góp phần tạo kết nối vùng và liên vùng hiệu quả, khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh của từng khu vực.