Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

TP.HCM cấm nhiều tuyến đường dịp lễ 2/9

  • Thứ năm, 28/8/2025 16:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9. Dự báo lượng phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM sẽ tăng đột biến, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) đã đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn một số lộ trình thay thế cho người dân, đặc biệt tại các khu vực đang thi công.

Cam duong anh 1

CSGT TP.HCM phân luồng giao thông.

PC08 cho biết, việc thi công sửa chữa cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 (từ 26/8 đến 30/11/2025): Cầu Bình Triệu 1, cấm tất cả ô tô lưu thông qua cầu.

Lộ trình thay thế: Lộ trình 1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 → Cầu Bình Triệu 2 → Đường Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 → Đường Đinh Bộ Lĩnh → Đường Nguyễn Xí → Đường Phạm Văn Đồng.

Cầu Bình Triệu 2, tổ chức lưu thông hai chiều: Hướng Đinh Bộ Lĩnh đi Phạm Văn Đồng: Ô tô đi trên làn đường rộng 3,5m. Cấm xe máy và xe 3 bánh.

Hướng Phạm Văn Đồng đi Đinh Bộ Lĩnh: Làn sát lề đường dành cho xe máy, xe 3 bánh và ô tô con. Làn sát dải phân cách dành cho các loại ô tô. Đội CSGT Hàng Xanh sẽ túc trực điều tiết giao thông tại khu vực này.

Cam duong anh 2

Dự án Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch): Đoạn từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (Km8 + 512) đến cầu Nhơn Trạch đã được thông xe từ 19/8/2025.

Lưu ý: Chỉ có hai lối vào Vành đai 3: tại Km8 + 512 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và từ cầu Nhơn Trạch.

Hạn chế: Cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ.

Đoạn từ cao tốc đi cầu Nhơn Trạch có một đoạn đường cong 320m trải đá, người dân cần chú ý quan sát và tuân thủ tốc độ dưới 30 km/h.

Từ TP.HCM đi Đồng Nai: Qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây: Có thể rẽ vào Vành đai 3 (đối với xe dưới 1,5 tấn) hoặc rẽ vào nút giao đường 319, hoặc tiếp tục đi Quốc lộ 51.

Cam duong anh 3

Khi cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây quá tải: Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai.

Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Liên Phương → Đường D1 → Khu Công nghệ cao → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai.

Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → Phà Cát Lái.

Cam duong anh 4

Di chuyển đến Côn Đảo: PC08 khuyến khích người dân đi máy bay hoặc sử dụng các phương tiện khác như tàu METRO từ Bến Bạch Đằng đến Vũng Tàu, hoặc phà Bình Khánh (Nhà Bè – Cần Giờ) và phà Vũng Tàu (Cần Giờ – Vũng Tàu).

PC08 cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để điều tiết giao thông, đảm bảo sự thông suốt. Người dân có thể liên hệ các đường dây nóng của PC08 để phản ánh thông tin về tình hình giao thông hoặc các vụ việc bất thường.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tăng thời gian cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh ngày 27/8

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong buổi sơ duyệt A80, Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường từ 12h đến 2h hôm sau.

46:2770 hôm qua

Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng hợp luyện lần 2 trên toàn địa bàn Thành phố: Từ 12h30 ngày 24/8.

14:36 23/8/2025

Tránh xe máy, xe tải lao vào trụ điện rồi lật nhào

Đang lưu thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng (phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), ôtô tải bất ngờ tông vào trụ điện bên đường rồi lật chắn ngang đường.

20:08 21/8/2025

https://tienphong.vn/tphcm-cam-nhieu-tuyen-duong-dip-le-29-post1773535.tpo

Nguyễn Dũng - Trí Viễn/Tiền Phong

Cấm đường Tp. Hồ Chí Minh Đỗ Mười Giao thông 2/9 phân luồng Quốc khánh

  • Đỗ Mười

    Đỗ Mười

    Đồng chí Đỗ Mười có tên thật là Nguyễn Duy Cống. Ông từng giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ 6/1991 đến 12/1997, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thứ ba của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 6/1988 đến 7/1991.

    • Ngày sinh: 2/2/1917
    • Ngày mất: 1/10/2018
    • Nơi sinh: xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý