Tránh xe máy, xe tải lao vào trụ điện rồi lật nhào

Đang lưu thông trên tuyến đường Phan Đình Phùng (phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi), ôtô tải bất ngờ tông vào trụ điện bên đường rồi lật chắn ngang đường.

Ngày 21/8, lãnh đạo phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương, phần đầu xe tải biến dạng, trụ điện bên đường bị vỡ.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 11h cùng ngày, xe tải mang BKS 82C-021.xx do ông L.T.L. (SN 1985, trú phường Đăk Cấm) điều khiển theo hướng Bắc Nam. Khi đến trước số nhà 497-499, do tránh xe máy đi cùng chiều phía trước, xe tải mất lái lao lên vỉa hè, tông vào trụ điện rồi lật chắn ngang đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe tải hư hỏng nặng, chân trụ điện trên vỉa hè bị vỡ nát. Trên xe có một phụ xe bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, do trời mưa, đường trơn cùng việc tránh xe máy phía trước khiến tài xế mất lái, dẫn đến tai nạn.