TP.HCM bỏ quy hoạch sử dụng đất cấp xã

UBND TP.HCM chỉ đạo không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026-2030) và giao UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa chỉ đạo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/NQ-QH15 của Quốc hội đối với công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2026 - 2030) của TPHCM theo quy định Nghị quyết số 254/2025.

UBND TP.HCM giao UBND các xã, phường và đặc khu Côn Đảo (UBND cấp xã) không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Việc thực hiện các thủ tục đất đai được thực hiện theo quy định Chính phủ. Cùng với đó, UBND cấp xã có văn bản trả lời cho các tổ chức, cá nhân đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2026 để các đơn vị, người dân được biết và thực hiện.

TP.HCM yêu cầu không lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

UBND cấp xã cần rà soát, xác định chỉ tiêu sử dụng đất do quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của địa phương và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường để sở tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch thành phố theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM về việc triển khai các nội dung nêu trên; tham mưu UBND TP.HCM kịp thời báo cáo kết quả kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, tổng kết việc thực hiện khi có chỉ đạo của Chính phủ.

Các sở, ban ngành, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã xác định chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của đơn vị tại địa phương.