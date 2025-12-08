TP.HCM: Bé gái bị chó tấn công, thương tích nghiêm trọng vùng mặt

Khoảng hơn 19 giờ ngày 7/12, bé H.T. L.Đ., 4 tuổi (TP.HCM), đang vui chơi như thường lệ tại Quảng trường xã thì bất ngờ bị một con chó lao tới tấn công khiến bé bị thương nặng.

Ngày 8/12, ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hải, TP.HCM xác nhận với phóng viên TTXVN về việc, một bé gái 4 tuổi sinh sống trên địa bàn xã đã bị một con chó lạ thả rông tấn công, gây thương tích nghiêm trọng tại vùng mặt.

Những người bán hàng rong gần đó kể lại vụ việc xảy ra rất nhanh. Mọi người phải lao vào can thiệp, xua đuổi thì con chó mới chịu buông bé gái ra - anh Lụa nói.

Một người dân đã kịp thời chụp lại hình ảnh con chó, ước nặng khoảng 15 kg, lông vùng lưng, đầu và cổ màu vàng, còn bụng và chân màu trắng.

Chó tấn công khiến vùng mặt của bé H.T.L.Đ. bị thương nặng, vùng da quanh mắt bé bị rách sâu, vùng mũi và dưới cằm cũng có nhiều vết thương phải khâu.

Ngay sau vụ việc, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong đêm để theo dõi, xử lý chuyên sâu. Bé đã được tiêm vaccine phòng bệnh dại và hiện đã được cho về nhà theo dõi thêm.

Anh Lụa cho biết quảng trường là nơi anh thường xuyên đưa con ra chơi do gần nhà và có nhiều trẻ nhỏ tụ tập. Vụ việc khiến anh rất lo lắng, bởi nếu không có người dân kịp thời can thiệp, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn. Hiện, gia đình vẫn chưa xác định được chủ sở hữu của con chó.

Anh Lụa đã báo vụ việc với chính quyền xã Phước Hải để xác minh, đồng thời đề nghị xem xét biện pháp quản lý chó thả rông tại khu vực đông dân cư nhằm tránh những sự cố tương tự.

Ông Nguyễn Hồng Phúc thông tin thêm, hiện phía chính quyền địa phương và công an xã Phước Hải đang truy tìm con chó để có biện pháp xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, chính quyền xã Long Hải đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên bé H.T.L.Đ. và gia đình.