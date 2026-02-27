Cách ăn dặm cho bé theo từng giai đoạn phát triển

Trẻ từ 6 tháng tuổi cần bắt đầu ăn dặm để đáp ứng nhu cầu năng lượng, cha mẹ xây dựng khẩu phần, kết cấu món ăn phù hợp theo từng giai đoạn nhằm hỗ trợ tăng trưởng tối ưu.

Bước vào tháng thứ 6, trẻ cần được bổ sung chất từ thực phẩm. Ảnh: Babyofmine

Bác sĩ chuyên khoa I Đào Thị Cẩm Thùy, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết từ 6 tháng tuổi, nguồn sữa mẹ không còn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng, đạm và các vi chất như sắt, vitamin A. Đây là thời điểm phù hợp để trẻ bắt đầu ăn dặm, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Giai đoạn 6-8 tháng tuổi

Ở giai đoạn đầu, trẻ vẫn bú mẹ hoặc sữa công thức là chính, ăn dặm 1-2 bữa/ngày. Thức ăn nên ở dạng mịn, sệt, loãng như bột gạo, cháo xay nhuyễn. Nguyên tắc là cho trẻ ăn từng loại riêng biệt, lượng ít và theo dõi trong 3 ngày khi thử món mới để phát hiện dấu hiệu không dung nạp hoặc dị ứng.

Mỗi chén bột/cháo 200 ml nên có đủ 4 nhóm chất: tinh bột, đạm, chất béo và rau củ. Lượng đạm khoảng 10-15 g thịt, cá, trứng; bổ sung 5 ml dầu ăn để tăng năng lượng và hỗ trợ hấp thu vitamin.

Giai đoạn 9-11 tháng tuổi

Khi trẻ lớn hơn, số bữa ăn dặm có thể tăng lên 2-3 bữa/ngày. Thức ăn chuyển dần sang dạng đặc hơn, giảm xay nhuyễn hoàn toàn, thay bằng băm nhỏ hoặc nghiền thô để kích thích cơ nhai và cơ hàm phát triển.

Lượng tinh bột, đạm và chất béo tăng theo nhu cầu tăng trưởng. Trẻ có thể ăn đa dạng hơn với các loại thịt đỏ giàu sắt như bò, gan; cá, trứng; rau xanh đậm và củ quả màu cam, vàng giàu vitamin A. Việc đa dạng thực phẩm giúp phòng ngừa thiếu vi chất và suy dinh dưỡng.

Giai đoạn 12-24 tháng tuổi

Từ 12 tháng tuổi, trẻ có thể ăn 3 bữa chính và 1-2 bữa phụ mỗi ngày, đồng thời tiếp tục bú mẹ nếu có điều kiện. Thức ăn gần giống bữa cơm gia đình nhưng vẫn cần chế biến mềm, cắt nhỏ phù hợp khả năng nhai.

Chất béo nên chiếm khoảng 35% tổng năng lượng khẩu phần ở trẻ 6-24 tháng tuổi. Mỗi chén cháo hoặc cơm nát nên thêm 5-10 ml dầu hoặc mỡ. Đáng lưu ý, không nêm gia vị cho trẻ dưới 12 tháng tuổi và hạn chế muối ở trẻ lớn hơn để hình thành thói quen ăn nhạt, phòng bệnh mạn tính sau này.

Bác sĩ Thuỳ khuyến cáo phụ huynh kiên nhẫn, khuyến khích trẻ tự ăn theo khả năng, tránh ép buộc hoặc so sánh với trẻ khác. Hạn chế cho trẻ ăn quà vặt trước bữa chính, không chỉ cho ăn nước hầm xương mà bỏ phần cái vì dễ thiếu đạm và năng lượng.

Giờ ăn nên là thời điểm tương tác tích cực giữa cha mẹ và con, hạn chế yếu tố gây xao nhãng như xem video. Việc xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, đa dạng thực phẩm và cân đối 4 nhóm chất trong 1.000 ngày đầu đời đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.