Một con chó mắc bệnh dại tại Đồng Nai đã cắn 12 người, trong đó có 5 trẻ em. Cơ quan chức năng khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch.

12 người, gồm 5 trẻ em, bị một con chó tấn công tại Đồng Nai. Ảnh minh họa: Vecteezy

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, đơn vị vừa phát hiện hai trường hợp đến tiêm vaccine phòng dại và cùng khai báo bị một con chó cắn tại khu phố Lộ Đức, phường Hố Nai.

Từ thông tin này, CDC Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, điều tra dịch tễ và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

Kết quả điều tra cho thấy trong các ngày 8 và 9/6, một con chó lông trắng, nặng khoảng 7 kg của một hộ dân tại tổ 4, khu phố Lộ Đức đã bất ngờ tấn công chủ nuôi cùng nhiều người dân sống xung quanh.

Tổng cộng có 12 người bị con vật này cắn, trong đó có 5 trẻ em thuộc cùng một gia đình.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân cùng chủ nuôi đã phối hợp bắt giữ và cách ly con chó để theo dõi. Tuy nhiên, đến ngày 11/6, con vật qua đời. Mẫu bệnh phẩm sau đó được cơ quan thú y lấy xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dại.

Trước nguy cơ dịch bệnh, UBND phường Hố Nai đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhân viên CDC Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng điều tra dịch tễ tại khu vực xảy ra vụ chó mắc bệnh dại cắn nhiều người ở khu phố Lộ Đức, phường Hố Nai. Ảnh: CDC.

Con chó mắc bệnh cùng 4 con chó có nguy cơ tiếp xúc gần đã được tiêu hủy theo quy định nhằm loại bỏ nguồn lây. Đồng thời, chính quyền địa phương tiến hành khoanh vùng ổ dịch tại tổ 4, khu phố Lộ Đức; tổ chức vệ sinh, khử khuẩn môi trường và yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo thực hiện nghiêm việc xích, nhốt, theo dõi sức khỏe vật nuôi trong vòng 21 ngày.

Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản phối hợp với CDC Đồng Nai làm việc với UBND phường Hố Nai để thống nhất các giải pháp khống chế ổ dịch. Ngành y tế đề nghị tiếp tục rà soát những trường hợp bị chó cắn, vận động người dân hoàn thành đầy đủ phác đồ tiêm phòng dại, đồng thời khuyến khích những người từng tiếp xúc gần với con vật mắc bệnh chủ động tiêm vaccine dự phòng.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, vụ việc cảnh báo về nguy cơ bệnh dại vẫn hiện hữu trong cộng đồng. Tình trạng nuôi chó thả rông, không tiêm phòng hoặc tâm lý chủ quan sau khi bị chó cắn vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Các chuyên gia cũng cảnh báo việc không khai báo khi phát hiện động vật có dấu hiệu nghi mắc bệnh dại hoặc tự ý giết mổ, tiêu hủy động vật bệnh có thể làm gia tăng nguy cơ phát tán mầm bệnh, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch.

Trong thời gian tới, UBND phường Hố Nai sẽ tiếp tục duy trì giám sát ổ dịch, rà soát tổng đàn chó, mèo trên địa bàn, tổ chức tiêm phòng bổ sung, tăng cường xử lý tình trạng chó thả rông và kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý vật nuôi.

Địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận biết các dấu hiệu của bệnh dại, chủ động tiêm phòng cho vật nuôi và đến cơ sở y tế ngay khi bị chó, mèo cắn để được tư vấn, điều trị kịp thời.