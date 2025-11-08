Tottenham vs Man Utd: Sesko dự bị

Lúc 19h30, vòng 11 Ngoại hạng Anh mở màn bằng trận đại chiến giữa Tottenham và Manchester United.

MU thất bại trong cả 4 lần gặp Tottenham gần nhất.

Cục diện bảng xếp hạng: Tottenham đứng thứ 6 với 17 điểm, MU kém 2 bậc, cũng có 17 điểm nhưng hiệu số bàn thắng - bại thấp hơn (1 so với 9).

Thống kê đáng chú ý:

MU không thắng nổi Tottenham trong 3 năm gần nhất, bao gồm cả thất bại đau đớn ở chung kết Europa League 2024/25.

6 trong số 8 bàn thua mà Tottenham phải nhận ở mùa giải này đều đến trước khi kết thúc hiệp một.

Spurs đã giữ sạch lưới 4 lần trong 6 trận đối đầu gần nhất với MU.

MU đã có 54 cú sút trúng đích, cao nhất Premier League tính từ đầu mùa.

MU chỉ thắng một trong ba trận sân khách khi ghi bàn mở tỷ số ở mùa này (hòa 2).

Thông tin lực lượng:

MU không có sự vắng mặt nào đáng tiếc, ngoại trừ Lisandro Martinez.

Tottenham không có sự phục vụ của Lucas Bergvall, Yves Bissouma, Ben Davies, Radu Dragusin, Dejan Kulusevski, James Maddison, Dominic Solanke.

Sơ đồ chiến thuật

