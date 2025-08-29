Tottenham 'nổ' bom tấn đắt chưa từng có

CLB Bắc London đạt thỏa thuận chiêu mộ Xavi Simon từ Leipzig với mức giá kỷ lục.

Xavi Simons sẽ gia nhập Tottenham.

Theo Telegraph, Xavi Simons đã có mặt ở Anh sau khi các bên thống nhất mọi điều khoản trong hợp đồng. Tottenham sẽ trả cho Leipzig 69 triệu euro phí chuyển nhượng, qua đó biến cầu thủ người Hà Lan thành tân binh đắt nhất lịch sử, vượt qua kỷ lục được nắm giữ bởi Dominic Solanke (64,3 triệu euro).

Trước đó, Chelsea được cho là điểm đến ưa thích của Simons. Tuy nhiên, "The Blues" đang bận rộn giải quyết tương lai của Christopher Nkunku và chốt thương vụ Alejandro Garnacho từ Manchester United. Chính sự chậm trễ này tạo cơ hội để Tottenham chen chân vào cuộc đua.

Sau thất bại trong việc chiêu mộ Eberechi Eze và Morgan Gibbs-White, Spurs không muốn tiếp tục để vuột mất một số 10 chất lượng khác. HLV Thomas Frank cùng chủ tịch Daniel Levy coi Simons là mảnh ghép quan trọng để nâng tầm hàng công, đồng thời củng cố tham vọng cạnh tranh top 4 Premier League mùa giải tới.

Ở mùa giải trước, cầu thủ sinh năm 2003 có màn trình diễn ấn tượng. Anh góp công vào 17 bàn thắng (10 bàn, 7 kiến tạo) cho Leipzig tại Bundesliga.

Tính cả Xavi Simons, mức chi tiêu của Tottenham trong hè này đã vượt ngưỡng 200 triệu euro. Đây là kỳ chuyển nhượng đắt đó thứ 2 trong lịch sử nhà đương kim vô địch Europa League, chỉ sau mùa hè 2023/24 (272 triệu euro).