7 vụ chuyển nhượng vừa hoàn tất

  • Thứ sáu, 29/8/2025 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

AC Milan đàm phán nhanh chóng để kích nổ bom tấn Christopher Nkunku từ Chelsea.

chuyen nhuong he anh 1

Christopher Nkunku (Chelsea sang AC Milan): Chelsea tốn 60 triệu euro để chiêu mộ Nkunku nhưng cầu thủ này không thể tỏa sáng do dính quá nhiều chấn thương. "The Blues" vừa đạt thỏa thuận bán lại tuyển thủ Pháp cho AC Milan với giá 37 triệu euro, kèm 5 triệu euro phụ phí.
chuyen nhuong he anh 2

Fabio Silva (Wolves sang Dortmund): Tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha không thể thích nghi với môi trường Premier League nên liên tục bị đẩy đi dưới dạng cho mượn. Wolves may mắn bán được Silva cho Dortmund và thu về khoảng 25 triệu euro, ít hơn 15 triệu euro so với mức giá họ từng bỏ ra đề chiêu mộ cầu thủ sinh năm 2002 từ Porto.
chuyen nhuong he anh 3

Carlos Soler (PSG sang Sociedad): Tiền vệ người Tây Ban Nha không nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique và bị đẩy sang La Liga dưới dạng cho mượn một mùa, kèm tùy chọn mua đứt.
chuyen nhuong he anh 4

Japhet Tanganga (Milwall sang Sheffield): Cựu hậu vệ từng được Jose Mourinho nâng đỡ tại Tottenham sa sút và không còn hiện diện ở các giải đấu đẳng cấp cao. Anh vừa gia nhập Sheffield, CLB Championship với khoản phí chuyển nhượng chưa tiết lộ.
chuyen nhuong he anh 5

Inaki Pena (Barcelona sang Elche): Do không cạnh tranh được vị trí chính thức, Pena được tạo điều kiện đi tích lũy kinh nghiệm tại Elche. Hợp đồng của thủ môn sinh năm 1999 không kèm điều khoản mua đứt.
chuyen nhuong he anh 6

Matthew Ryan (Lens sang Levante): Thủ thành kỳ cựu người Australia tái xuất lần thứ 3 tại La Liga dưới dạng tự do. Bến đỗ lần này của lão tướng 33 tuổi là Levante. Trước đó, anh từng khoác áo Real Sociedad và Valencia.
chuyen nhuong he anh 7

Thom Haye (Almere City sang Persib): Tiền vệ 30 tuổi rời giải hạng hai Hà Lan để chuyển sang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Indonesia dưới dạng chuyển nhượng tự do.

