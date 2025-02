Tottenham muốn đổi tên gọi đội bóng

Theo The Athletic, CLB thành London gửi email đến các đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình toàn cầu, mong muốn được gọi là "Tottenham Hotspur" hoặc "Spurs" thay vì chỉ đơn giản là "Tottenham".

"Tottenham Hotspur: Cập nhật tên gọi" là tiêu đề email của "Gà trống" về yêu cầu sử dụng tên chính thức hoặc biệt danh được CLB chấp thuận. Động thái này xuất phát từ chiến lược nhận diện thương hiệu mới được ra mắt vào tháng 11 năm ngoái.

Kể từ năm 2011, CLB có chính sách không tự nhận mình chỉ là "Tottenham", bởi đây là tên của một khu vực ở London, không phải tên chính thức của đội bóng.

Trong email gửi đến các đơn vị truyền thông, CLB này nhấn mạnh: "Tottenham Hotspur mong muốn làm rõ tên gọi chính thức của CLB. Chúng tôi yêu cầu đội bóng được biết đến chủ yếu với tên 'Tottenham Hotspur', với 'Spurs' là phiên bản rút gọn ưu tiên. CLB không muốn bị gọi đơn thuần là 'Tottenham'".

Những thay đổi ban đầu được nhận thấy trên Sky Sports hôm 16/2. Đồ họa và cách gọi HLV Ange Postecoglou được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu mới. Vị thuyền trưởng được giới thiệu là "HLV trưởng Tottenham Hotspur", thay vì "HLV trưởng Tottenham". Khi đội hình xuất phát xuất hiện trên màn hình, chữ "Spurs" được hiển thay cho "Tottenham".

Hiện tại, CLB thành London không có phong độ tốt khi đứng ở vị trí thứ 12 tại Premier League. Dù vậy, Tottenham còn cơ hội tại Europa League. Họ sẽ đối đầu với AZ Alkmaar ở vòng 16 đội. Nếu muốn làm nên chuyện tại đấu trường châu Âu, Spurs cần nhanh chóng cải thiện phong độ.

