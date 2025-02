Manchester United không lối thoát

Manchester United tiếp tục chìm trong khủng hoảng, và thất bại 0-1 trước Tottenham hôm 16/2 chỉ càng khắc sâu thêm nỗi thất vọng.

Ruben Amorim chưa thể cứu Manchester United.

Khi Jim Ratcliffe tiếp quản CLB, người hâm mộ từng kỳ vọng vào một cuộc cách mạng. Nhưng bây giờ, sự phấn khích ban đầu đã biến thành một nỗi thất vọng quen thuộc.

Mùa giải tệ hại nhất trong hơn 30 năm?

Trận đấu với Tottenham không quá tệ về mặt giải trí, nhưng lại thiếu đi chất lượng của một trận cầu đỉnh cao tại Premier League. Hệ thống phòng ngự của cả hai đội đều có vấn đề, nhưng sự yếu kém trong tấn công đã khiến tỷ số chỉ dừng lại ở mức 1-0. Quan trọng hơn, trận thua này đẩy Manchester United xuống vị trí thứ 15 trên BXH - một vị trí khó chấp nhận với đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh.

Dưới thời Erik ten Hag, Manchester United giành trung bình 1,22 điểm mỗi trận tại Premier League. Dưới thời Ruben Amorim, con số đó thậm chí còn tệ hơn: chỉ 1,00 điểm/trận.

Sau 14 trận dẫn dắt “Quỷ đỏ”, dấu ấn của Amorim gần như không tồn tại. Ngoài hai trận đấu đầy quả cảm trước Liverpool (Ngoại hạng Anh) và Arsenal (FA Cup), United dưới thời Amorim không hề có một bản sắc rõ ràng.

Man Utd đang chìm trong khủng hoảng.

Một trong những điểm sáng hiếm hoi của mùa giải là Amad Diallo, người gây ấn tượng mạnh khi được trao cơ hội. Nhưng cay đắng thay, cầu thủ này phải nghỉ hết mùa vì chấn thương mắt cá trong buổi tập. Trong khi đó, Manchester United từng cân nhắc bán Alejandro Garnacho - một trong số ít cầu thủ trẻ có tiềm năng trở thành ngôi sao - chỉ để giải quyết vấn đề tài chính theo quy định của Premier League (PSR).

Tình trạng đội hình cũng là một cơn ác mộng. Casemiro vẫn đang phải lê bước trên sân dù đã xuống phong độ trầm trọng, nhưng Amorim gần như không có lựa chọn nào khác khi nhìn lên băng ghế dự bị - nơi có tám cầu thủ trẻ cùng Victor Lindelöf. Trong hoàn cảnh này, viễn cảnh Manchester United kết thúc mùa giải ở nửa dưới BXH là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Lần gần nhất “Quỷ đỏ” rơi vào tình cảnh tương tự là mùa giải 1989/90, khi một bàn thắng của Mark Robins trước Nottingham Forest ở FA Cup được cho là đã cứu chiếc ghế của Sir Alex Ferguson. Nhưng năm nay, chẳng ai có thể cứu vãn tình trạng này, nhất là khi những quyết định sai lầm vẫn đang xuất phát từ thượng tầng.

Jim Ratcliffe - từ hy vọng đến thất vọng

Tuần này đánh dấu tròn một năm kể từ khi Jim Ratcliffe mua hơn một phần tư cổ phần của Manchester United và nắm quyền điều hành bóng đá tại CLB. Khi mới xuất hiện, ông được kỳ vọng sẽ giúp CLB trở lại đỉnh cao, bởi ai cũng tin rằng không thể tệ hơn triều đại của nhà Glazer. Nhưng những gì Ratcliffe làm trong một năm qua lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Thay vì mang đến sự đổi mới, ông thực hiện hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí, bao gồm cả những quyết định nhỏ nhặt đến khó hiểu như loại bỏ chương trình giảm giá cho trẻ em và người già. Ông bổ nhiệm một loạt giám đốc điều hành tốn kém, trong đó có Dan Ashworth - người được giao nhiệm vụ định hướng chiến lược bóng đá lâu dài. Nhưng chưa đầy năm tháng sau, Ashworth đã rời đi vì bất đồng quan điểm trong việc bổ nhiệm Amorim.

Amorim đang bị nghi ngờ ở MU.

Còn Amorim, ông có thực sự phù hợp với Manchester United? Đây không phải là một HLV tầm thường. Thành công của Amorim tại Bồ Đào Nha đã chứng minh điều đó. Nhưng tài năng không có nghĩa là ông phù hợp với Manchester United.

Amorim tiếp tục trung thành với sơ đồ 3-4-3, dù ai cũng thấy rằng đội hình hiện tại của “Quỷ đỏ” không có đủ nhân sự để vận hành hệ thống này. Và nếu CLB không thể cải tổ mạnh mẽ trong mùa hè - điều rất có thể xảy ra do áp lực tài chính - thì sự thay đổi về chiến thuật của Amorim càng trở nên vô nghĩa.

Gary Neville từng nhận định trên podcast It Was What It Was rằng: "Ngay cả trong điều kiện lý tưởng, việc thay đổi bản sắc chiến thuật của Manchester United là một nhiệm vụ khổng lồ. Nhưng tình hình lúc này thì chẳng hề lý tưởng chút nào".

Câu hỏi đặt ra là: Ban lãnh đạo United có thực sự tin tưởng Amorim? Nếu đã xác định một triết lý bóng đá rõ ràng, đáng lẽ họ phải tuyển chọn cầu thủ và HLV theo hướng đó. Nhưng trong hơn một thập kỷ qua, đội bóng này vẫn loay hoay giữa hàng loạt quyết định thiếu định hướng.

Trong khi tình trạng của đội bóng ngày càng sa sút, sự kiên nhẫn của người hâm mộ cũng đang cạn dần. Họ không chỉ phải chịu đựng thứ bóng đá tệ hại nhất trong hơn 30 năm qua, mà còn bị ép trả nhiều tiền hơn để chứng kiến sự xuống dốc này.

Vấn đề lớn nhất với Amorim không chỉ là những kết quả trên sân cỏ, mà còn là nguy cơ danh tiếng của anh bị hủy hoại đến mức không thể gượng dậy. Bởi dù có giỏi đến đâu, một HLV cũng cần sự tin tưởng từ cầu thủ, ban lãnh đạo và người hâm mộ để thành công.

Nhưng với tình cảnh hiện tại, có vẻ như cơn khủng hoảng của Manchester United vẫn chưa có hồi kết.