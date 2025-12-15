Tottenham lại sa thải HLV, mời Xavi về dẫn dắt?

Chuỗi kết quả nghèo nàn khiến ban lãnh đạo Tottenham buộc phải xem xét lại định hướng chiến lược.

Xavi (phải) được Tottenham để mắt.

Thất bại nặng nề 0-3 trước Nottingham Forest thuộc vòng 16 Premier League được xem như giọt nước tràn ly, đẩy đội bóng Bắc London vào cuộc khủng hoảng thực sự cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League, Tottenham ngày càng rời xa nhóm dự cúp châu Âu, mục tiêu vốn được xem là tối thiểu trước khi mùa giải khởi tranh. Không chỉ kết quả đáng thất vọng, lối chơi của đội bóng cũng thiếu thuyết phục, rời rạc và không để lại dấu ấn chiến thuật rõ ràng. Điều đó khiến sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ dần cạn kiệt.

Trong bối cảnh ấy, Thomas Frank trở thành tâm điểm chỉ trích. Dù được kỳ vọng mang lại sự ổn định và cá tính riêng, nhà cầm quân người Đan Mạch vẫn chưa thể xây dựng một tập thể có bản sắc. Tottenham thường xuyên lép vế trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thiếu ý tưởng trong kiểm soát thế trận và tỏ ra mong manh khi bị gây sức ép.

Trước nguy cơ dự án đi chệch hướng, cái tên Xavi bất ngờ nổi lên như một phương án thay thế tiềm năng. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tự do sau quãng thời gian dẫn dắt Barcelona và được đánh giá cao nhờ triết lý kiểm soát bóng, tổ chức chặt chẽ và khả năng xây dựng bản sắc dài hạn. Ban lãnh đạo Tottenham tin rằng Xavi có thể mang đến sự trật tự và định hướng rõ ràng, điều đội bóng đang thiếu trầm trọng.

Việc bổ nhiệm Xavi, nếu xảy ra, sẽ không phải giải pháp ngắn hạn mà là bước đi chiến lược nhằm tái thiết toàn diện. Trong bối cảnh áp lực ngày một lớn và bảng xếp hạng ngày càng sít sao, Tottenham đang đứng trước một quyết định quan trọng có thể định hình tương lai của câu lạc bộ trong những mùa giải tới.