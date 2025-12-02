'Cú lừa' 65 triệu euro ở Premier League

Bản hợp đồng Xavi Simons của Tottenham vẫn chưa cho thấy giá trị tương xứng với mức phí chuyển nhượng 65 triệu euro.

Simons bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Hôm 30/11, Simons vào sân ở phút 60 thay Richarlison trong trận thua 1-2 trước Fulham tại vòng 13 Premier League. Tuy nhiên, anh không thể tạo ra sự khác biệt giúp Spurs tránh khỏi thất bại.

Đây đã là trận thứ ba liên tiếp Simons phải ngồi dự bị, khiến áp lực đè nặng lên tiền vệ trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Tottenham chỉ trích Simons, cho rằng những màn trình diễn mờ nhạt của anh hoàn toàn không xứng đáng với số tiền 65 triệu euro mà Spurs bỏ ra.

Một tài khoản bình luận: "Simons là cú lừa tiếp theo mà Premier League phải nhận từ Bundesliga". CĐV khác viết: "Phong độ của Simons xuống dốc khó tin". Một người hâm mộ nhận xét:"Tốc độ và thể lực ở Premier League đã phơi bày điểm yếu của Simons".

Tottenham rất ấn tượng với Simons sau màn tỏa sáng ở RB Leipzig, nơi anh ghi 22 bàn và có 22 kiến tạo sau hai mùa giải. Nhưng kể từ khi gia nhập Spurs, tuyển thủ Hà Lan chỉ có 2 kiến tạo sau 17 trận trên mọi đấu trường gồm Premier League, Champions League và League Cup.

Ban đầu, Simons được xem là nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Thomas Frank, nhưng sự sa sút kéo dài khiến anh đánh mất vị trí vào tay các đồng đội.

Trong buổi họp báo gần đây, HLV Frank thừa nhận quá trình thích nghi đang là rào cản lớn đối với Simons. Việc chuyển từ Bundesliga sang Premier League, giải đấu có tốc độ và thể lực cao hơn nhiều, đã khiến cầu thủ 21 tuổi gặp nhiều khó khăn.

