Real làm Arsenal rung chuyển với đề nghị 150 triệu euro

Real Madrid chuẩn bị làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng khi gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro cho Declan Rice.

Rice nằm trong tầm ngắm Real Madrid.

Theo Fichajes, sau khi phân tích sâu các phương án nâng cấp tuyến giữa, Real Madrid xác định Rice là mảnh ghép lý tưởng. Tiền vệ người Anh sở hữu khả năng thu hồi bóng xuất sắc, phân phối bóng ổn định và tư duy chiến thuật vượt trội.

Mùa này, trong màu áo Arsenal, tiền vệ người Anh ra sân 20 trận, ghi 2 bàn và có 6 kiến tạo, những con số cho thấy tầm ảnh hưởng toàn diện của anh trong hệ thống của Mikel Arteta.

Sự xuất hiện của Rice được xem là chìa khóa giúp Real tái cấu trúc chiến thuật, đặc biệt trong bối cảnh những cái tên như Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos có thể rời đội.

Juni Calafat, người đứng đầu bộ phận tuyển trạch của Real, được cho là “say mê” Rice sau màn trình diễn ấn tượng của anh trước Bayern Munich, khiến Real quyết tâm nâng giá lên mức kỷ lục.

Tuy nhiên, con đường đưa Rice rời Arsenal chắc chắn không dễ dàng. Arteta xem anh là nhân tố không thể thay thế, và “Pháo thủ” không muốn để trụ cột rời đi chỉ sau hai mùa giải.

Phía Real Madrid thậm chí đang cân nhắc sử dụng các điều khoản trao đổi, đồng thời yêu cầu Jude Bellingham tác động tâm lý của Rice, từ đó tạo sức ép lên Arsenal trong quá trình đàm phán.

Dù đối mặt với nhiều trở ngại, Real Madrid vẫn tỏ rõ quyết tâm. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kế hoạch chiến lược dài hạn, họ sẵn sàng làm mọi cách để biến Declan Rice trở thành bản hợp đồng bom tấn tiếp theo tại Bernabeu.