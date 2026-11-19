Trong khuôn khổ công bố bảng xếp hạng sách thường niên, Billboard Nhật Bản đã tiết lộ top 10 tập manga thống trị bảng xếp hạng năm 2026. Đây là kết quả được tổng hợp dựa trên dữ liệu thu thập trong 52 tuần, từ ngày 27/10/2025 đến ngày 25/10/2026, bao gồm doanh số bản in tại các cửa hàng bán lẻ và trên nền tảng thương mại điện tử, doanh số sách điện tử, hoạt động cho mượn tại thư viện, các dịch vụ đăng ký đọc, cùng mức độ tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: TakemetoJapan.