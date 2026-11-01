Thị trường anime Nhật Bản lập kỷ lục doanh thu

Thị trường anime xứ Mặt trời mọc đạt 4,45 nghìn tỷ yên (28 tỷ USD) vào năm 2025, lần đầu tiên vượt mốc 4 nghìn tỷ yên nhờ doanh số mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài.

Thị trường anime Nhật Bản ghi nhận tăng trưởng từ doanh số nước ngoài. Ảnh: Kyodo.

Đây là thông tin được Kyodo News dẫn từ Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản ngày 30/10. Các số liệu này thể hiện tổng doanh thu của ngành anime, bao gồm doanh thu phòng vé, phát trực tuyến và bản quyền truyền hình, các thỏa thuận cấp phép, kinh doanh sản phẩm ăn theo và các sự kiện liên quan đến anime.

Theo dữ liệu sơ bộ từ hiệp hội, quy mô thị trường đã tăng hơn gấp đôi so với mức 1,8 nghìn tỷ yên vào năm 2015, trong đó doanh số bán hàng ở nước ngoài đạt 2,54 nghìn tỷ yên.

Theo trang Kursiv, sự tăng trưởng tại thị trường nội địa đặc biệt đáng chú ý sau khi chỉ đạt 4,6% vào năm trước. Doanh thu từ nước ngoài bắt đầu vượt doanh thu nội địa từ năm 2023, và khoảng cách này ngày càng nới rộng kể từ đó. Trong năm 2025, doanh thu quốc tế vẫn tiếp tục mở rộng nhưng với tốc độ chậm hơn so với mức tăng 26% ghi nhận trong năm 2024.

Tổng thể, đà tăng trưởng chung dường như được thúc đẩy nhờ sự mở rộng nhanh chóng của các dịch vụ phát trực tuyến (streaming) như Netflix, giúp khán giả trong và ngoài nước tiếp cận các tác phẩm hoạt hình Nhật Bản dễ dàng hơn trong bối cảnh bùng nổ sau đại dịch.

Tiềm năng từ thị trường anime

Theo trang Kursiv, các studio anime đã đạt doanh thu 3,2 tỷ USD trong bối cảnh Nhật Bản đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh hơn nữa tại thị trường nước ngoài.

Bộ phim Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle, được chuyển thể từ loạt manga nổi tiếng Demon Slayer, là một trong những tác phẩm góp phần vào sự tăng trưởng của ngành anime trong năm 2025. Ảnh: Sony Pictures.

Theo Variety, trong số 300 loạt phim truyền hình nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ người dùng trên IMDb, có 100 tác phẩm là anime Nhật Bản, trong đó có 9 tác phẩm lọt vào top 20.

Attack on Titan dẫn đầu bảng xếp hạng với 726.000 lượt bình chọn, theo sau là Rick and Morty. Death Note đứng ở vị trí thứ 3 và One Piece ở vị trí thứ 9. Các tác phẩm Nhật Bản khác góp mặt trong top 20 bao gồm Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Demon Slayer, One-Punch Man, Naruto Shippuden, Jujutsu Kaisen và Hunter x Hunter.

Tại một sự kiện ở Tokyo, Nhật Bản, Kazuko Ishikawa, Chủ tịch Hiệp hội hoạt hình Nhật Bản (AJA), cho biết: "Thị trường và tiềm năng của hoạt hình Nhật Bản đang tiếp tục mở rộng, khi loại hình này ngày càng trở nên quen thuộc hơn trên toàn thế giới".

Nhật Bản cũng đang hướng tới việc mở rộng phạm vi thương mại của anime ra ngoài các nền tảng phát trực tuyến và rạp chiếu phim.

Masahiro Hasegawa, Tổng biên tập báo cáo ngành thường niên của AJA, nhận định rằng, dù khán giả quốc tế đã đón nhận anime như một hình thức giải trí phổ biến, cơ hội tiếp theo nằm ở việc mở rộng thị trường hàng hóa thương mại và các dịch vụ liên quan. Các tác phẩm hướng đến gia đình có thể mang lại tiềm năng đặc biệt nhờ sức hấp dẫn đối với nhiều nhóm tuổi khác nhau.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng doanh thu từ ngành nội dung của nước này tại thị trường nước ngoài lên 20 nghìn tỷ yên ( 126,9 tỷ USD ) vào năm 2033, trong đó riêng anime đóng góp 6 nghìn tỷ yên ( 38,1 tỷ USD ).