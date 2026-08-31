Thị trường sản phẩm ăn theo manga và anime hút khách

Các mạng lưới sản xuất và phân phối sản phẩm ăn theo manga và anime Nhật Bản đang được mở rộng nhanh chóng để bắt kịp quy mô thị trường khổng lồ trên toàn cầu.

Ảnh: Nikkei Asia.

Tờ Nikkei chia sẻ câu chuyện của Tania, công chức 25 tuổi ở Jakarta. Tania bắt đầu xem loạt phim anime Demon Slayer trong thời kỳ đại dịch Covid-19 khi đột nhiên có nhiều thời gian rảnh ở nhà.

Tania nhanh chóng trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng sau đó gặp khó khăn khi mua những món đồ liên quan thế giới manga và anime tại thủ đô của Indonesia. "Chúng rất khó tìm hoặc quá đắt", Tania chia sẻ.

Điểm nghẽn của thị trường ăn theo manga và anime

Cảm nhận của Tania cũng là điều mà cộng đồng hâm mộ manga và anime trên toàn thế giới đồng cảm. Tại Mỹ, Bloomberg dẫn câu chuyện của Armani Kaity, 24 tuổi, ở New York. Kaity đã phải trả mức giá rất cao cho các sản phẩm nhập khẩu có hình nhân vật yêu thích trong bộ My Hero Academia.

Anime và manga đã trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây, một phần nhờ bối cảnh đại dịch và sự phủ sóng toàn cầu của các nền tảng phát trực tuyến như Netflix.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp các sản phẩm ăn theo này, hiện được định giá khoảng 13 tỷ USD , đang phải vật lộn để theo kịp nhu cầu, đặc biệt là trong việc phân phối hàng hóa ra nước ngoài.

Người hâm mộ quốc tế dù rất muốn nhưng không thể tìm mua các sản phẩm chính hãng như thú nhồi bông, quần áo, mô hình nhân vật và áp phích anime tại các cửa hàng bán lẻ ở địa phương.

Theo Brief Finance, một trong những nguyên nhân là việc chờ đợi sự đồng thuận giữa các bên.

Tại Nhật Bản, các dự án anime được tài trợ bởi một hội đồng gồm đài truyền hình, nhà xuất bản, nhà sản xuất đồ chơi và xưởng phim. Hội đồng này phải đạt được sự đồng thuận tuyệt đối đối với mọi sản phẩm mới, trong khi các cuộc họp chỉ diễn ra 1 lần mỗi tháng.

Quy trình này đang tạo ra điểm nghẽn. Ông Ed LaBay, Phó chủ tịch điều hành của nhà bán lẻ Hot Topic cho biết họ dự định ra mắt khoảng 100 loại sản phẩm gắn liền với các bộ anime mới, nhưng thường thì chỉ một số ít kịp có mặt đúng thời hạn.

Ông Shigekazu Watanabe, quản lý khu vực Bờ Đông của chuỗi nhà sách Kinokuniya tại Mỹ, đánh giá: "Đang tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa cung và cầu, đặc biệt là đối với các sản phẩm cần ra mắt đúng thời điểm, các mặt hàng độc quyền cũng như các sản phẩm cao cấp hoặc dành cho giới sưu tầm".

Giới thương mại Nhật Bản vào cuộc

Tiềm năng của thị trường đang thúc đẩy các tập đoàn thương mại lớn của Nhật Bản hành động.

Ông Shuichi Nagasawa, Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh chiến lược truyền thông tại tập đoàn Sumitomo, nói: "Các công ty thương mại từ lâu đã tham gia vào việc đưa các sản phẩm mà Nhật Bản có lợi thế cạnh tranh, chẳng hạn như đồ điện tử tiêu dùng và ôtô, ra thị trường quốc tế.

Hiện nay, việc xuất khẩu và thương mại hóa nội dung anime cũng như sở hữu trí tuệ (IP) trên toàn cầu thực chất chỉ là sự mở rộng của những hoạt động mà các công ty thương mại đã thực hiện trong suốt nhiều thập kỷ qua".

Vào tháng 3, Sumitomo hợp tác với Futabasha, nhà xuất bản nắm giữ bản quyền bộ manga nổi tiếng Crayon Shin-chan (Shin - Cậu bé bút chì), nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thương hiệu này ra thị trường quốc tế.

Đến tháng 6, công ty này đã ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn đa ngành Saha Group của Thái Lan để quảng bá nhân vật thông qua các sự kiện và các cửa hàng chuyên doanh tại Thái Lan.

Năm ngoái, Sumitomo đầu tư vào Remow, một công ty chuyên phân phối anime và quản lý IP. Cổ đông lớn nhất của Remow hiện là Shueisha, nhà xuất bản đứng sau những bộ manga nổi tiếng toàn cầu như Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng) và One Piece (Đảo Hải Tặc).

Tại Mỹ, Mitsubishi đã bắt tay với Sega và Tomy để cùng kinh doanh các mặt hàng phái sinh từ anime và manga. Ngoài họ ra, còn có Sumitomo, một tập đoàn cũng đang hợp tác với công ty con của nhà xuất bản manga Shueisha.

Marubeni cũng đã thành lập liên doanh Mag.Net cùng nhà xuất bản Shogakukan năm 2024 . Họ đang xuất khẩu đồ chơi, quần áo và các vật phẩm sưu tầm manga và anime chính hãng sang chuỗi cửa hàng BoxLunch (thuộc sở hữu của Hot Topic).

Họ bắt đầu kinh doanh các sản phẩm ăn theo các tác phẩm của Shogakukan, bao gồm Frieren: Beyond Journey's End cùng các đầu truyện kinh điển như Inuyasha và Ranma 1/2.

Một số sản phẩm đang được Mag.Net phân phối. Ảnh: Bloomberg.

Tập đoàn Itochu cũng đã mua cổ phần tại một công ty khởi nghiệp chuyên về cấp phép bản quyền nhân vật có trụ sở ở San Francisco với mục tiêu phát triển và phân phối sản phẩm tại thị trường Mỹ.

Cuộc cạnh tranh của ngành công nghiệp sáng tạo châu Á

Những nỗ lực của các công ty Nhật Bản càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo đang chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia châu Á. Hàn Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu nội dung với một hệ sinh thái quy mô lớn dựa trên K-pop và phim truyền hình.

Trung Quốc cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây khi phim hoạt hình Na Tra và trò chơi điện tử Black Myth: Wukong trở thành những cú hích toàn cầu, trong khi các mẫu búp bê Labubu của Pop Mart tạo nên cơn sốt trên toàn cầu.

Dù vậy, các công ty thương mại Nhật Bản tin rằng họ vẫn sở hữu lợi thế cạnh tranh riêng biệt và việc đẩy mạnh mảng kinh doanh sản phẩm ăn theo có thể giúp khai thác tối đa tiềm năng sinh lời.

Keisuke Honzawa, Tổng giám đốc bộ phận kinh doanh IP của Mitsui, cho hay: "Ngành công nghiệp nội dung Nhật Bản đã phát triển đến quy mô vượt qua cả giá trị xuất khẩu của ngành bán dẫn và thép, tuy nhiên, giá trị kinh tế thu về từ thị trường nước ngoài chưa được khai thác triệt để”.