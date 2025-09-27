Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Sáng 27/9, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết Bộ Chính trị đã ban hành các quyết định về tổ chức, nhân sự đối với Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo quyết định, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025 được điều động, phân công giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ; tiếp tục điều hành đến khi Đại hội Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I hoàn tất nội dung làm việc.

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Theo các quyết định nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 có 77 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 18 đồng chí

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định và tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030

Bí thư Thành ủy Cần Thơ là ông Lê Quang Tùng; Phó bí thư Thường trực là ông Đồng Văn Thanh; các Phó bí thư gồm: Ông Trương Cảnh Tuyên, ông Trần Văn Huyến; ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Hồ Thị Cẩm Đào. Cùng đó, chỉ định các Ủy viên Ban Thường vụ đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang của thành phố.

Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê quán Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Cơ khí giao thông, Cử nhân tiếng Anh, trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Ông Lê Quang Tùng.

Quá trình công tác, ông Lê Quang Tùng từng qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2014, ông Lê Quang Tùng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến tháng 7/2018, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Từ tháng 7/2020 tới 11/2024, ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 11/2024 tới nay, ông Lê Quang Tùng giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.