Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều 24/10, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN.





Tổng Thư ký LHQ Guterres là người có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Trên cương vị Tổng Thư ký LHQ, ông luôn cam kết tăng cường quan hệ Việt Nam – LHQ và khẳng định coi Việt Nam là đối tác quan trọng của LHQ trên mọi lĩnh vực. Ông có quan hệ cá nhân tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc về các lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Việc Tổng Thư ký LHQ thăm chính thức Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ (24/10/1945 – 24/10/2025) cho thấy, Tổng Thư ký hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Điều này cũng thể hiện hành trình phát triển song hành của hai bên, chia sẻ những giá trị cốt lõi cũng như những nguyên tắc đã, đang và sẽ tiếp tục định hình tương lai. Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia mà ông Guterres đến thăm nhiều hơn một lần trên cương vị Tổng Thư ký LHQ. Lần đầu tiên ông thăm Việt Nam trên cương vị này là tháng 10/2022.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tại sân bay Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Trong gần 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ phát triển tốt đẹp và hiệu quả. LHQ đã đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh đến chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Việt Nam tham gia ngày càng chủ động, tích cực và có trách nhiệm trên cương vị quốc gia thành viên, đóng góp thực chất, sâu rộng trên 3 trụ cột chính của LHQ là hòa bình – an ninh, hợp tác phát triển và thúc đẩy đảm bảo quyền con người.

Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chủ trì Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng; hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.