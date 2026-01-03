Tổng thống Venezuela Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Maduro phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng thứ Bảy (3/1).

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố Venezuela phản đối “hành động xâm lược quân sự” của Mỹ, theo một thông cáo được đưa ra vào rạng sáng thứ Bảy (3/1).

Thông cáo cho biết các cuộc tấn công đã xảy ra tại thủ đô Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira, buộc Tổng thống Maduro phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và kêu gọi các lực lượng chính trị – xã hội “kích hoạt các kế hoạch huy động”.

Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng 3/1 và một số khu vực trong thành phố bị mất điện.

Các hãng tin Venezuela gồm Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital cho biết các vụ nổ cũng được nghe thấy tại bang La Guaira, phía Bắc Caracas và dọc bờ biển của nước này, cũng như tại Higuerote, một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo Washington đang chuẩn bị triển khai các biện pháp mới nhằm vào các mạng lưới bị cáo buộc buôn bán ma túy tại Venezuela, đồng thời cho biết các đòn tấn công trên bộ sẽ “bắt đầu sớm”.

Vào tháng 10/2025, ông Trump cho biết đã cho phép Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bên trong lãnh thổ Venezuela nhằm siết chặt tình trạng di cư trái phép và buôn lậu ma túy từ quốc gia Nam Mỹ này.

Dù chưa công khai nêu rõ mục tiêu, Reuters cho biết ông Trump đã gây sức ép riêng nhằm buộc Tổng thống Maduro rời bỏ đất nước. Hôm 29/12, ông Trump nói rằng việc ông Maduro từ bỏ quyền lực sẽ là một lựa chọn “khôn ngoan”.

Trong thông cáo, chính phủ Venezuela cho rằng mục tiêu của các cuộc tấn công là để Mỹ chiếm quyền kiểm soát dầu mỏ và khoáng sản của nước này, đồng thời khẳng định Washington “sẽ không thể” chiếm đoạt các nguồn tài nguyên đó.