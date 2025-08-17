Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Ukraine từ chối đề xuất đổi Donbass lấy hòa bình

  • Chủ nhật, 17/8/2025 06:49 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky ngay lập tức bác bỏ đề xuất, khẳng định Ukraine không chấp nhận từ bỏ Donbass.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kiên quyết bác bỏ đề xuất rút quân khỏi khu vực Donbass.

Theo nguồn tin của Reuters, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska, ông Trump đã thông báo về đề xuất của Nga, theo đó Moskva sẽ đóng băng đường giới tuyến tại hai tỉnh Kherson và Zaporozhie, đồng thời ngừng các cuộc tấn công vào Ukraine với điều kiện Kyiv phải rút quân hoàn toàn khỏi hai cộng hòa tự xưng Donetsk (DNR) và Luhansk (LNR).

Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất này, khẳng định Ukraine không chấp nhận từ bỏ Donbass.

Tờ Washington Post đưa tin rằng không khí cuộc điện đàm giữa Trump với Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh đã trở nên căng thẳng hơn so với các cuộc tham vấn trước đó.

Đáng chú ý, trước cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Trump đã đề xuất một kế hoạch hòa bình với các nhà lãnh đạo châu Âu, trong đó có nội dung công nhận toàn bộ Donbass thuộc về Nga.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng cấu trúc lãnh thổ hiện tại của quốc gia này đã được ghi nhận trong Hiến pháp.

