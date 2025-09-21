Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Ukraine đến New York gặp Tổng thống Mỹ

  • Chủ nhật, 21/9/2025 09:56 (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn ra từ ngày 21 đến 24/9 ở New York.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pravda

Ông Zelensky cho biết, một loạt các cuộc đàm phán song phương sẽ diễn ra tại New York, bao gồm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một cuộc gặp riêng giữa Đệ nhất phu nhân Ukraine và Mỹ cũng có thể được tổ chức, tập trung vào các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là trẻ em Ukraine.

“Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề kinh doanh, công nghệ, quốc phòng, và thỏa thuận khoáng sản. Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại một cuộc họp kinh tế quan trọng. Và một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông muốn lắng nghe quan điểm của ông Trump về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và tiếp tục các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông nói rằng Ukraine đã chuẩn bị cơ sở cho các đảm bảo an ninh mà châu Âu sẵn sàng hỗ trợ, có tính đến sự tham gia của Mỹ.

Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra, bao gồm đối thoại ở nhiều cấp độ giữa lãnh đạo quân đội và bộ tổng tham mưu của cả hai nước, với các đối tác châu Âu và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Ukraine trước đó xác nhận, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tham dự tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York.

Ông Zelensky cũng có thể sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki bên lề sự kiện.

Ngày 20/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak đã có cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc biệt là về việc chuẩn bị các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cũng như cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York.

Ông Yermak và ông Rubio đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, quốc phòng và kinh tế. Hai quan chức lưu ý tầm quan trọng của cuộc gặp sắp tới giữa ông Zelensky và ông Trump "như một phần của cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng".

https://tienphong.vn/tong-thong-ukraine-den-new-york-gap-tong-thong-my-post1779953.tpo

Minh Hạnh/Tiền Phong

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

