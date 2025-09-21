Tổng thống Ukraine đến New York gặp Tổng thống Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn ra từ ngày 21 đến 24/9 ở New York.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pravda

Ông Zelensky cho biết, một loạt các cuộc đàm phán song phương sẽ diễn ra tại New York, bao gồm cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một cuộc gặp riêng giữa Đệ nhất phu nhân Ukraine và Mỹ cũng có thể được tổ chức, tập trung vào các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là trẻ em Ukraine.

“Chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề kinh doanh, công nghệ, quốc phòng, và thỏa thuận khoáng sản. Những vấn đề này sẽ được thảo luận tại một cuộc họp kinh tế quan trọng. Và một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông muốn lắng nghe quan điểm của ông Trump về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine và tiếp tục các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ông nói rằng Ukraine đã chuẩn bị cơ sở cho các đảm bảo an ninh mà châu Âu sẵn sàng hỗ trợ, có tính đến sự tham gia của Mỹ.

Nhiều cuộc thảo luận đã diễn ra, bao gồm đối thoại ở nhiều cấp độ giữa lãnh đạo quân đội và bộ tổng tham mưu của cả hai nước, với các đối tác châu Âu và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Ukraine trước đó xác nhận, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ tham dự tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 80 tại New York.

Ông Zelensky cũng có thể sẽ gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki bên lề sự kiện.

Ngày 20/9, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andrii Yermak đã có cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đặc biệt là về việc chuẩn bị các đảm bảo an ninh cho Ukraine, cũng như cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York.

Ông Yermak và ông Rubio đã thảo luận về việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, quốc phòng và kinh tế. Hai quan chức lưu ý tầm quan trọng của cuộc gặp sắp tới giữa ông Zelensky và ông Trump "như một phần của cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng".