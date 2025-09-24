Tổng thống Trump tuyên bố Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/9 bày tỏ tin tưởng Ukraine đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh trước cuộc gặp tại New York vào ngày 23/9/2025, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Báo The Kyiv Independent tối 23/9, theo giờ địa phương, cho biết, cùng ngày, sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ quan điểm rằng Kyiv sẽ giành lại các vùng lãnh thổ bị Liên bang Nga chiếm đóng.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, Tổng thống Trump viết: “Sau khi tìm hiểu và nắm rõ tình hình quân sự và kinh tế giữa Ukraine và Liên bang Nga, và sau khi thấy những khó khăn kinh tế mà nó đang gây ra cho Liên bang Nga, tôi cho rằng Ukraine, với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU), đang ở vị thế có thể chiến đấu và GIÀNH LẠI toàn bộ Ukraine trong hình hài ban đầu”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: “Với thời gian, sự kiên nhẫn và hỗ trợ tài chính từ châu Âu, đặc biệt là NATO, việc khôi phục các đường biên giới ban đầu – nơi cuộc chiến này bắt đầu – hoàn toàn là một lựa chọn”, đồng thời cho rằng Liên bang Nga đã tiến hành cuộc chiến một cách “vô định trong suốt ba năm rưỡi.”

Theo báo The Kyiv Independent, bài đăng dường như đánh dấu một sự đảo ngược rõ rệt trong chính sách của chính quyền Tổng thống Trump và những phát biểu trước đây của ông về các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga.

Những bình luận này được đưa ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh cấp cao với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8, nơi ông Trump cam kết làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Kyiv và Moskva (Moscow) dựa trên tình hình dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Trước đó, Moskva đã đề xuất một lệnh ngừng bắn trong đó Kyiv phải rút quân khỏi tỉnh Donetsk, nhường cho Liên bang Nga toàn quyền kiểm soát hai tỉnh Donetsk và Luhansk cũng như Crimea - một thỏa thuận mà Ukraine liên tục bác bỏ.

Tổng thống Trump cũng từng nói hồi tháng 4 rằng Bán đảo Crimea “sẽ ở lại với Liên bang Nga”, giữa lúc các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh đang diễn ra.

“Crimea sẽ ở lại với Liên bang Nga. Và ông Zelensky hiểu điều đó, mọi người đều hiểu điều đó, nó đã thuộc về họ từ lâu rồi. Từ lâu trước khi Trump xuất hiện”, Tổng thống Trump nói, ám chỉ việc Liên bang Nga đã sáp nhập Bán đảo Crimea từ năm 2014.

Trong một đề xuất hòa bình của Mỹ được Đặc phái viên Steve Witkoff trình bày với các quan chức châu Âu tại Paris vào ngày 17/4, Washington đã soạn thảo các điều khoản công nhận hợp pháp việc Liên bang Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và trên thực tế chấp nhận sự kiểm soát của Liên bang Nga đối với các vùng lãnh thổ mà Ukraine để mất mất quyền kiểm soát từ năm 2022.

Phát biểu nêu trên diễn ra trong lần gặp thứ tư giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Zelensky kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025.

Tổng thống Ukraine đã nói về tình hình trên chiến trường, cho biết quân đội Ukraine đã tiến được khoảng 360 km trong những tuần gần đây và gây tổn thất cho lực lượng Liên bang Nga.

Khi được các phóng viên hỏi về tiến triển kể từ cuộc gặp gần nhất với ông Zelensky, Tổng thống Trump nhấn mạnh tình trạng kinh tế của Liên bang Nga và sự kiên cường của Ukraine.

“Tiến triển lớn nhất là nền kinh tế Liên bang Nga ngay bây giờ đang khủng khiếp. Nó đang sụp đổ. Và thẳng thắn mà nói, Ukraine đang làm rất tốt trong việc ngăn chặn một đội quân khổng lồ như vậy. Điều đó thật sự đáng kinh ngạc”, ông Trump nói.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Trump tiếp tục viết trên Truth Social rằng: “Ông Putin và nước Nga đang gặp rắc rối kinh tế nghiêm trọng, và đây là thời điểm để Ukraine hành động”, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ “tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để NATO sử dụng theo ý muốn”.

Vào ngày 16/9, chính quyền của Tổng thống Trump đã phê duyệt gói viện trợ vũ khí đầu tiên của Mỹ dành cho Ukraine, được tài trợ bởi các đồng minh NATO theo một cơ chế tài chính mới, với lô trang thiết bị quân sự đầu tiên thuộc Chương trình Danh mục Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL) được chuyển giao chỉ vài ngày sau đó.

Tổng thống Zelensky xác nhận vào ngày 17/9 rằng Ukraine sẽ nhận được hệ thống tên lửa Patriot và HIMARS trong gói viện trợ vũ khí của Mỹ do các đồng minh NATO tài trợ, dù chưa rõ khi nào hoặc liệu những vũ khí này đã tới hay chưa.