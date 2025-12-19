Tổng thống Trump tuyên bố đàm phán Ukraine sắp có kết quả

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/12 cho biết, ông tin rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine đang "sắp đạt được kết quả".

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Nga vào cuối tuần này.

Trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với các phóng viên: “Đã sắp đạt được thỏa thuận, tôi hy vọng Ukraine sẽ nhanh chóng có động thái vì Nga đang ở đó. Và bạn biết đấy, lần nào họ cũng đòi hỏi quá nhiều và Nga đã đổi ý”.

Ông Trump cũng nhắc lại việc ông đã kết thúc 8 cuộc xung đột trên thế giới kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng kể từ đầu năm nay, đồng thời khẳng định, xung đột giữa Nga và Ukraine là khó giải quyết hơn tất cả nhưng khả năng lớn là sẽ sớm được hoàn tất.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến ​​sẽ gặp một phái đoàn Nga tại Miami vào cuối tuần này. Phía Mỹ đang nỗ lực tiếp tục thuyết phục cả Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột.

Ông Witkoff và Kushner đã gặp một phái đoàn Ukraine tại Berlin vào hồi đầu tuần này. Các quan chức Mỹ cho biết, họ tin rằng hai bên không còn cách xa nhau, mặc dù vấn đề gai góc nhất là lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.

Các cuộc thăm dò dư luận ở Ukraine cho thấy, rất ít người Ukraine sẵn lòng chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, điều kiện then chốt mà Nga đặt ra để chấm dứt xung đột. Phía Nga hầu như không có ý định thỏa hiệp về các yêu cầu của mình.

Theo một thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Nga, Ukraine có thể nhận được các đảm bảo an ninh dựa trên cam kết phòng thủ chung theo Điều 5 của NATO - một đề nghị chưa từng có nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Tuy nhiên, đổi lại, Ukraine phải đồng ý rút quân ra khỏi vùng Donbass.