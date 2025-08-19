Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump tuyên bố đã góp phần chấm dứt 6 cuộc chiến

  • Thứ ba, 19/8/2025 19:16 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã góp phần giải quyết 6 cuộc xung đột từ Trung Đông đến châu Á, song thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Tong thong Trump anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo EU tại Washington D.C., ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian (Anh) đưa tin, trong các cuộc đàm phán về Ukraine tại Nhà Trắng ngày 18/8, khi tự nhận mình là "người kiến tạo hòa bình", Tổng thống Trump đã đưa ra hai tuyên bố lớn, trong đó có tuyên bố nói rằng ông đã chấm dứt 6 cuộc xung đột kể từ khi nhậm chức đến nay.

Cụ thể là các cuộc xung đột Israel - Iran, Cộng hòa Dân chủ Congo - Rwanda, Campuchia - Thái Lan, Ấn Độ - Pakistan, Serbia - Kosovo và Ai Cập và Ethiopia.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn. Như tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi M23 - nhóm phiến quân chính ở miền Đông - rút khỏi đàm phán hòa bình với chính phủ ngày 18/8. Một thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và M23 được kỳ vọng sẽ ký kết vào ngày 18/8 tại Qatar để thực hiện song song với thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và Rwanda, được Mỹ làm trung gian vào tháng 6. Tuy nhiên, hai bên đã bỏ lỡ thời hạn chót.

Ngoài ra, Mỹ đã không kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân Iran trước khi ép Tehran chấp nhận lệnh ngừng bắn. Ai Cập và Ethiopia không có thỏa thuận nào để giải quyết gốc rễ xung đột giữa hai quốc gia liên quan đến con đập trên sông Nile do Ethiopia xây dựng. Serbia cũng phủ nhận kế hoạch nhằm gây chiến với Kosovo.

Ấn Độ còn bác bỏ vai trò của Tổng thống Trump trong việc nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Pakistan nhằm chấm dứt nhiều ngày không kích hồi tháng 5. Vào tháng 6, Ngoại trưởng Vikram Misri cho biết trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ, Thủ tướng Narendra Modi đã "truyền đạt rõ ràng" với Tổng thống Trump rằng Mỹ không đóng vai trò gì trong việc làm trung gian giữa Ấn Độ và Pakistan.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 17/8, Tổng thống Trump tuyên bố ông không còn theo đuổi một lệnh ngừng bắn.

Ông khẳng định: “Nếu nhìn vào 6 thỏa thuận mà tôi đã dàn xếp trong năm nay, tất cả đều diễn ra khi chiến sự đang tiếp diễn. Tôi không thực hiện bất kỳ lệnh ngừng bắn nào”.

Sau đó, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Zelensky: “Tôi nghĩ ông không cần một lệnh ngừng bắn”.

Tại cuộc họp, nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc họp ba bên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi xác nhận - và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ - rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Vladimir Putin”.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-trump-tuyen-bo-da-gop-phan-cham-dut-6-cuoc-chien-20250819111049314.htm

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Tổng thống Trump Donald Trump Ai Cập Israel Mỹ Thái Lan Trung Đông Iran Campuchia Xung đột Nga - Ukraine Mỹ Donald Trump Tổng thống Mỹ Ukraine Nga Iran Ấn Độ Pakistan Thái Lan Campuchia

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

