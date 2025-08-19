Tổng thống Trump tuyên bố đã góp phần chấm dứt 6 cuộc chiến

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã góp phần giải quyết 6 cuộc xung đột từ Trung Đông đến châu Á, song thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo EU tại Washington D.C., ngày 18/8. Ảnh: Reuters

Tờ The Guardian (Anh) đưa tin, trong các cuộc đàm phán về Ukraine tại Nhà Trắng ngày 18/8, khi tự nhận mình là "người kiến tạo hòa bình", Tổng thống Trump đã đưa ra hai tuyên bố lớn, trong đó có tuyên bố nói rằng ông đã chấm dứt 6 cuộc xung đột kể từ khi nhậm chức đến nay.

Cụ thể là các cuộc xung đột Israel - Iran, Cộng hòa Dân chủ Congo - Rwanda, Campuchia - Thái Lan, Ấn Độ - Pakistan, Serbia - Kosovo và Ai Cập và Ethiopia.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn. Như tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi M23 - nhóm phiến quân chính ở miền Đông - rút khỏi đàm phán hòa bình với chính phủ ngày 18/8. Một thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và M23 được kỳ vọng sẽ ký kết vào ngày 18/8 tại Qatar để thực hiện song song với thỏa thuận hòa bình giữa CHDC Congo và Rwanda, được Mỹ làm trung gian vào tháng 6. Tuy nhiên, hai bên đã bỏ lỡ thời hạn chót.

Ngoài ra, Mỹ đã không kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân Iran trước khi ép Tehran chấp nhận lệnh ngừng bắn. Ai Cập và Ethiopia không có thỏa thuận nào để giải quyết gốc rễ xung đột giữa hai quốc gia liên quan đến con đập trên sông Nile do Ethiopia xây dựng. Serbia cũng phủ nhận kế hoạch nhằm gây chiến với Kosovo.

Ấn Độ còn bác bỏ vai trò của Tổng thống Trump trong việc nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Pakistan nhằm chấm dứt nhiều ngày không kích hồi tháng 5. Vào tháng 6, Ngoại trưởng Vikram Misri cho biết trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Ấn Độ và Mỹ, Thủ tướng Narendra Modi đã "truyền đạt rõ ràng" với Tổng thống Trump rằng Mỹ không đóng vai trò gì trong việc làm trung gian giữa Ấn Độ và Pakistan.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18/8 đã có cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để thảo luận về cách thức chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 17/8, Tổng thống Trump tuyên bố ông không còn theo đuổi một lệnh ngừng bắn.

Ông khẳng định: “Nếu nhìn vào 6 thỏa thuận mà tôi đã dàn xếp trong năm nay, tất cả đều diễn ra khi chiến sự đang tiếp diễn. Tôi không thực hiện bất kỳ lệnh ngừng bắn nào”.

Sau đó, Tổng thống Trump nói với Tổng thống Zelensky: “Tôi nghĩ ông không cần một lệnh ngừng bắn”.

Tại cuộc họp, nhiều nhà lãnh đạo cho rằng một cuộc họp ba bên giữa các lãnh đạo Nga, Ukraine và Mỹ dường như là bước tiếp theo tốt nhất để chấm dứt xung đột.

Phát biểu bên ngoài Nhà Trắng sau các cuộc thảo luận với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi xác nhận - và tất cả các nhà lãnh đạo châu Âu đều ủng hộ - rằng chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp song phương với ông Vladimir Putin”.