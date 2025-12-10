Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump sẽ điện đàm về tình hình Thái Lan - Campuchia

  • Thứ tư, 10/12/2025 13:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 cho biết ông dự kiến có cuộc điện đàm vào ngày 10/12 liên quan đến tình hình Thái Lan - Campuchia.

Phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Pennsylvania ngày 9/12, Tổng thống Trump liệt kê hàng loạt cuộc chiến mà ông nói đã giúp ngăn chặn, trong đó có căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ hay IsraelIran, trước khi nhắc tới cuộc xung đột vừa tái bùng phát giữa Thái LanCampuchia hôm 8/12

“Tôi không muốn nói điều này, nhưng căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan lại bùng phát. Ngày mai tôi sẽ có một cuộc điện đàm”, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết.

Theo Reuters, Tổng thống Trump thời gian qua thường xuyên trao đổi với lãnh đạo hai nước và đóng vai trò trung tâm trong thỏa thuận ngừng bắn mong manh kể từ sau đợt giao tranh hồi tháng 7 vừa qua, được coi là đụng độ dữ dội nhất giữa hai bên trong nhiều năm qua, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng.

Xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan đã bùng phát trở lại sau một cuộc đụng độ ngắn vào ngày 7/12. Hai nước cho biết đã sơ tán hàng trăm nghìn người khỏi khu vực biên giới.

Theo AFP, đụng độ biên giới Campuchia - Thái Lan khiến nửa triệu người phải sơ tán: hơn 400.000 người rời khỏi khu vực nguy hiểm ở Thái Lan và khoảng 100.000 người mất nhà cửa tại Campuchia.

Tính đến tối 9/12, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đã có 9 dân thường thiệt mạng và 20 người bị thương nặng kể từ ngày 8/12. Phía Thái Lan thông báo 4 binh sĩ thiệt mạng và 68 người bị thương.

https://vov.vn/the-gioi/ong-trump-noi-se-co-cuoc-dien-dam-ve-tinh-hinh-thai-lan-campuchia-post1252639.vov

VOV

Trump Donald Trump Israel Mỹ Thái Lan Trung Đông Iran Campuchia Ông Trump điện đàm Thái Lan - Campuchia xung đột

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

