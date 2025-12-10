Cộng đồng quốc tế quan ngại về giao tranh Campuchia-Thái Lan

Các nước kêu gọi Campuchia và Thái Lan tuân thủ Tuyên bố chung, tránh leo thang quân sự, trong khi Bangkok khẳng định đang bảo vệ chủ quyền theo luật nhân đạo quốc tế.

Lực lượng quân đội đưa hai binh sĩ Thái Lan bị thương đi sơ tán sau cuộc đụng độ với lực lượng Campuchia tại khu vực biên giới. Ảnh: Khaosod

Ngày 9/12, nhiều nước ra tuyên bố kêu gọi Thái Lan và Campuchia giảm căng thẳng, khẳng định tiếp tục theo dõi sát sao tình hình xung đột và kêu gọi cả hai bên quay lại thực hiện tuyên bố chung về hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt giao tranh và mong muốn chính phủ Campuchia, Thái Lan thực hiện cam kết chấm dứt chiến sự đang diễn ra.

Trong khi đó, Pháp và Australia, thông qua Bộ Ngoại giao của mình, cũng bày tỏ quan ngại về căng thẳng gia tăng giữa Thái Lan và Campuchia dẫn đến thương vong cho thường dân ở khu vực biên giới.

Pháp và Australia kêu gọi các bên trong xung đột tôn trọng và thực hiện đầy đủ lệnh ngừng bắn cũng như Tuyên bố chung về hòa bình đã đạt được tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10/2025, đồng thời bày tỏ ủng hộ nỗ lực hòa giải của Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, trong vấn đề biên giới Campuchia-Thái Lan.

Chính phủ Nhật Bản, thông qua Ngoại trưởng Kitamura Toshiro, khẳng định Tokyo theo dõi chặt chẽ diễn biến cuộc xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, kiên quyết phản đối hành động làm leo thang tình hình.

Trong tuyên bố, Nhật Bản một lần nữa kêu gọi hai nước tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, kiềm chế tối đa và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại theo Tuyên bố chung về hòa bình giữa hai nước. Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các nước liên quan như Mỹ và Malaysia để xoa dịu tình hình tranh chấp biên giới Campuchia-Thái Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn kêu gọi Campuchia và Thái Lan kiềm chế, đồng thời nhấn mạnh với tư cách là bạn bè và láng giềng gần gũi, Trung Quốc hy vọng hai bên có thể cùng nỗ lực xử lý căng thẳng.

Ông Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục phát huy vai trò mang tính xây dựng nhằm góp phần hạ nhiệt tình hình.

Tại cuộc họp báo ngày 8/12, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rõ Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào việc đối thoại và triển khai Tuyên bố chung về hòa bình Campuchia-Thái Lan.

Việt Nam hy vọng hai nước sẽ khôi phục hòa bình và hợp tác trên biên giới chung trên tinh thần hữu nghị và đối tác trong khu vực ASEAN.

Trong khi đó, Thái Lan tái khẳng định cam kết bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế trong bối cảnh các hoạt động quân sự tiếp tục diễn ra dọc biên giới với Campuchia kể từ khi đụng độ bắt đầu nổ ra từ ngày 7/12.

Trung tâm Báo chí Chung mới do Thái Lan thành lập, bao gồm các quan chức Bộ Quốc phòng, Ngoại giao và các cơ quan an ninh, đã tổ chức họp báo nhấn mạnh quyết tâm của nước này trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thông qua hành động hợp pháp.

Chuẩn Đô đốc Surasant Kongsiri, người phát ngôn của Trung tâm Đặc nhiệm về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia, nêu rõ: “Thái Lan tái khẳng định tất cả các hành động của mình đều tuân thủ nghiêm ngặt Luật nhân đạo quốc tế với mục tiêu hạn chế mức độ nghiêm trọng của các cuộc đụng độ, chú trọng bảo vệ dân thường và người bị thương, phân biệt mục tiêu, tính tương xứng và sự cần thiết về mặt quân sự.”

Trên thực địa, Quân đội Hoàng gia Thái Lan ngày 9/12 cho biết đã có thêm 2 binh sỹ nước này thiệt mạng trong các cuộc đụng độ biên giới mới nhất với Campuchia, nâng tổng số người thiệt mạng bên phía Thái Lan lên 3 người và 29 người bị thương chỉ trong 3 ngày qua.

Tính đến ngày 9/12, giao tranh biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã mở rộng ra 6 trong số 7 tỉnh giáp biên giới với Campuchia, trừ tỉnh Chanthaburi.