Tổng thống Trump dọa tấn công Iran, điều thêm tàu sân bay

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo về khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nếu Tehran không nhượng bộ.

Trong các phát biểu với kênh truyền thông Israel Channel 12, được công bố hôm 10/2, Tổng thống Trump ám chỉ những hành động mạnh tay nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Ông Trump nói: “Hoặc là chúng tôi đạt được một thỏa thuận, hoặc chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó rất cứng rắn”.

Theo hãng tin Al Jazeera của Qatar ngày 10/2, những phát biểu đó được đưa ra trong bối cảnh người đứng đầu an ninh Iran Ali Larijani gặp Quốc vương Oman Haitham bin Tariq Al Said để thảo luận kết quả các cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Iran diễn ra vào ngày 6/2.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh việc Mỹ gia tăng lực lượng quân sự trong khu vực, sau khi điều động một “hạm đội khổng lồ” tới các vùng biển lân cận, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Vào ngày 10/2, Channel 12 và trang tin Axios còn đưa tin rằng Tổng thống Trump đang cân nhắc điều thêm một tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông.

Theo RIA Novosti, trả lời hãng tin Axios, ông Trump nói: "Chúng ta sẽ có thỏa thuận, hoặc sẽ phải làm điều gì đó rất khắt khe như lần trước. Chúng tôi đã có một hạm đội đang trên đường tới đó (Trung Đông), và có thể sẽ có thêm một hạm đội thứ 2".

Sự tăng cường hiện diện quân sự đó đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Mỹ nhằm vào Iran trong khi những người chỉ trích cảnh báo rằng một cuộc tấn công như vậy có thể gây bất ổn nghiêm trọng cho khu vực.

Ngay trong ngày 9/2, Mỹ đã ban hành hướng dẫn đối với các tàu thương mại treo cờ Mỹ, cảnh báo họ nên tránh vùng biển thuộc lãnh hải của Iran “càng xa càng tốt”.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72). Ảnh: Hải quân Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phái đoàn Iran tới dự vòng đàm phán với phái đoàn Mỹ tại Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh dự kiến sẽ có thêm các cuộc đàm phán do trung gian với Mỹ, Iran gợi ý có thể pha loãng uranium được làm giàu ở mức cao để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami cho biết Tehran sẵn sàng pha loãng uranium được làm giàu ở mức cao nếu Mỹ chấm dứt các lệnh trừng phạt, phát tín hiệu linh hoạt đối với một yêu cầu then chốt của Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên hôm 9/2, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran, ông Eslami đã nói rằng triển vọng Iran pha loãng uranium được làm giàu ở mức 60% - ngưỡng gần với cấp độ vũ khí - sẽ phụ thuộc vào “liệu tất cả các lệnh trừng phạt có được dỡ bỏ để đổi lại hay không”.

Ông Eslami không nêu rõ Iran kỳ vọng việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt hay chỉ riêng những lệnh do Mỹ áp đặt.

Pha loãng uranium có nghĩa là trộn nó với vật liệu pha để làm giảm mức độ làm giàu. Theo cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, Iran là quốc gia duy nhất không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại làm giàu uranium tới mức 60%.