Thế giới

Iran cảnh báo tác động từ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Israel

  • Thứ tư, 11/2/2026 00:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Iran cảnh báo chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Israel có thể tác động tiêu cực đến tiến trình đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran, khi hai bên vừa nối lại đối thoại tại Oman sau thời gian căng thẳng quân sự.

Ngày 10/2, Iran cảnh báo chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có thể tác động đến đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei cho biết Mỹ cần phải quyết định hành động độc lập, tránh những áp lực và ảnh hưởng phá hoại gây bất lợi cho khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh Chủ nghĩa phục quốc Do Thái đã nhiều lần phản đối bất kỳ tiến trình ngoại giao nào mang đến hòa bình cho khu vực.

Trong khi đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ ưu tiên thảo luận về các cuộc đàm phán với Iran khi gặp Tổng thống Trump vào ngày 11/2 tại Washington.

Phát biểu trước khi lên đường tới Mỹ, Thủ tướng Netanyahu nói: “Trong chuyến đi này, chúng tôi sẽ thảo luận một loạt vấn đề: Dải Gaza, khu vực, nhưng dĩ nhiên trước hết và quan trọng nhất là các cuộc đàm phán với Iran. Tôi sẽ trình bày với Tổng thống (Trump) quan điểm của chúng tôi về các nguyên tắc cho tiến trình đàm phán."

Tehran và Washington đã nối lại cuộc đàm phán tại thủ đô Muscat của Oman hôm 6/2.

Đây là cuộc tiếp xúc ngoại giao quan trọng đầu tiên giữa hai nước kể từ sau cuộc không kích chung của Mỹ-Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran vào tháng Sáu năm ngoái.

Ngay sau đó, hôm 7/2, trong một tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải bao gồm việc hạn chế tên lửa đạn đạo và chấm dứt sự hỗ trợ các nhóm vũ trang đồng minh của Iran trong khu vực.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

