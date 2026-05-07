Tổng thống Trump dọa ném bom Iran tàn khốc hơn

Tổng thống Trump ra tối hậu thư với Iran

Ngày 6/5, Tổng thống Donald Trump ra tối hậu thư, buộc Iran phải chấp nhận các điều khoản thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Ông cảnh báo nếu Tehran từ chối, Washington sẽ dội các đợt oanh kích với cường độ 'dữ dội hơn' vào quốc gia này.

Trong bài đăng buổi sáng, ông Trump viết: "Nếu Iran đồng ý thực hiện thỏa thuận - dù đây có thể là một giả định lớn - chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Epic Fury) sẽ kết thúc và lệnh phong tỏa sẽ được gỡ bỏ để eo biển Hormuz MỞ CỬA CHO TẤT CẢ, bao gồm cả Iran”.

"Nếu họ từ chối, việc ném bom sẽ tái diễn với cường độ và mức độ tàn khốc hơn trước", ông Trump cảnh báo.

Iran tuyên bố chỉ ký thỏa thuận công bằng và toàn diện với Mỹ

Ngày 6/5, phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định Tehran sẽ không nhượng bộ về quyền lợi cốt lõi. Ông nhấn mạnh Iran chỉ chấp nhận một thỏa thuận “công bằng và toàn diện” để chấm dứt xung đột hiện nay với Washington.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những tín hiệu xuống thang bất ngờ. Trên mạng xã hội, ông Trump thông báo tạm dừng Chiến dịch Tự do" - hoạt động hộ tống tàu bè tại eo biển Hormuz - với lý do tiến trình đàm phán đã đạt được "những bước tiến vượt bậc".

Ông Trump cho biết việc tạm dừng này nhằm tạo không gian để các bên hoàn thiện và ký kết thỏa thuận cuối cùng, dù khẳng định lệnh phong tỏa các cảng của Iran vẫn đang được duy trì nghiêm ngặt.

Mặc dù ông chủ Nhà Trắng tỏ ra lạc quan, phía Mỹ hiện vẫn chưa công bố chi tiết các điều khoản cụ thể hay thời hạn tạm dừng chiến dịch quân sự.

Thủ tướng Netanyahu thảo luận với Mỹ về tiến trình đàm phán Iran

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có các cuộc làm việc với giới chức chính quyền Trump. Mục tiêu của cuộc thảo luận nhằm nắm bắt sát sao những diễn biến mới nhất trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Chia sẻ với CNN, nguồn tin này cho biết ông Netanyahu đang tìm kiếm những thông tin cập nhật nhất để hiểu rõ các điều khoản đang được đưa lên bàn cân. Phía Israel hiện đặc biệt quan ngại về kịch bản Mỹ có thể đưa ra những nhượng bộ vào phút chót nhằm sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Tehran.

Dù danh tính các quan chức Mỹ tham gia hội đàm chưa được tiết lộ, phía CNN đã liên hệ với Nhà Trắng để làm rõ thông tin. Trước đó, một quan chức Mỹ xác nhận với CNN rằng Thủ tướng Netanyahu thường xuyên duy trì kênh liên lạc với Washington để theo dõi sát sao tiến độ đàm phán giữa hai bên.

Cũng theo nguồn tin trên, Tel Aviv đặc biệt lo ngại trước khả năng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran bị dỡ bỏ. Israel đang ráo riết vận động nhằm siết chặt các hạn chế đối với mạng lưới ủy nhiệm và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Đồng thời, Israel muốn đảm bảo rằng mọi thỏa thuận đạt được sẽ không làm ảnh hưởng đến quyền tự do hành động của quân đội nước này trước các mối đe dọa trong khu vực.

