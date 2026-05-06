Mỹ đã có 'khắc tinh' chống drone Iran

Chiến sự Iran thử thách khắc nghiệt năng lực phòng không của quân đội Mỹ và các đồng minh Trung Đông. Hàng nghìn tên lửa Patriot đắt đỏ được sử dụng khi Iran phóng loạt drone cảm tử giá rẻ.

Phương tiện mặt đất phóng rocket APKWS. Ảnh minh họa: BAE Systems.

Sự chênh lệch lớn về chi phí, khi mỗi tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot trị giá khoảng 4 triệu USD /quả được dùng để bắn hạ UAV có giá chỉ khoảng 25.000 USD /chiếc, khiến Lầu Năm Góc phải gấp rút tìm kiếm giải pháp thay thế.

Lúc này, hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến (Advanced Precision Kill Weapon System - APKWS) được đem ra sử dụng. Giải pháp này có thể triển khai từ trên không hoặc dưới mặt đất, nhằm bảo vệ những căn cứ nằm ngoài phạm vi che phủ của các tổ hợp phòng không Patriot.

Rocket APKWS được Mỹ phát triển từ những năm 2000 để tiêu diệt đối thủ và các phương tiện không bọc giáp bằng rocket mang đầu đạn nhỏ.

Quân đội Mỹ đã cải tiến loại rocket cỡ nhỏ vốn được thiết kế để phóng từ máy bay và trực thăng nhằm tấn công mục tiêu mặt đất.

Rocket APKWS được phát triển dựa trên một rocket cỡ nhỏ phóng từ trên không. Khi mới được đưa vào sử dụng, dòng rocket này từng có biệt danh “chú chuột dũng mãnh”. Rocket này có đường kính 70 mm, dài gần 1,2 m. Cấu tạo khá đơn giản, gồm kíp nổ, đầu đạn chứa lượng thuốc nổ tương đương vài kg TNT, động cơ rocket. Mỗi rocket nặng khoảng 11 kg.

Các rocket này thường được mang bên ngoài máy bay quân sự, đặt trong các ống phóng, có thể bắn từng quả hoặc bắn theo loạt. Phiên bản cải tiến của dòng rocket này mang tên Hydra 70.

Ở phiên bản Hydra 70, một đoạn ống dài khoảng 0,45 m, thường gọi là “bộ kit”, được lắp thêm giữa đầu đạn và động cơ rocket. Bộ kit này chứa 4 cánh điều khiển tự bật ra sau khi rocket được phóng đi.

Trên mỗi cánh có cảm biến nhỏ giúp nhận tín hiệu laser chiếu vào mục tiêu. Máy tính bên trong bộ kit sẽ tính toán, điều khiển cánh dẫn hướng rocket bay tới mục tiêu. Sau khi lắp thêm bộ kit, rocket dài hơn 1,8 m và nặng khoảng 16 kg. Mỗi quả rocket này có giá khoảng 40.000 USD .

Tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng BAE Systems cho biết đã bàn giao tổng cộng 100.000 bộ kit cho Lầu Năm Góc và có thể sản xuất khoảng 20.000 bộ kit mỗi năm.

Mô hình rocket APKWS của tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực quốc phòng BAE Systems. Ảnh: The War Zone.

Hải quân Mỹ bắt đầu sử dụng loại rocket này từ năm 2011, cho phép tấn công chính xác mục tiêu với đầu đạn nhỏ. Phiên bản đầu tiên sử dụng kíp nổ kích hoạt khi va chạm.

Khi dùng rocket này để bắn hạ UAV, loại kíp nổ mới được đưa vào sử dụng, nó sẽ khiến đầu đạn tự phát nổ khi phát hiện đã ở gần mục tiêu. Cải tiến này phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu di động như UAV Shahed trong chiến sự Iran.

Năm 2025, Không quân Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này để bắn hạ UAV của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ. Rocket APKWS có thể được phóng từ máy bay chiến đấu, trực thăng hoặc các bệ phóng mặt đất cơ động.

Trong tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo sẽ bán hệ thống rocket APKWS cho Israel, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong khuôn khổ gói thỏa thuận bán vũ khí khẩn cấp trị giá 8,6 tỷ USD .

Các thương vụ được triển khai theo cơ chế khẩn cấp, cho phép bỏ qua sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Israel, Qatar và UAE hiện đều sở hữu các loại máy bay có khả năng triển khai loại rocket này và đều có nhu cầu lớn trong việc sở hữu giải pháp đánh chặn hiệu quả đối với drone cảm tử của Iran.