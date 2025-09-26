Tổng thống Trump cảnh cáo nguy cơ chính phủ Mỹ tê liệt

Tổng thống Trump cho biết chính phủ có thể đóng cửa nếu Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách, đồng thời cáo buộc phe Dân chủ “muốn tài trợ cho người nhập cư trái phép”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ngày 25/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng "có thể xảy ra tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa vào tuần tới", đồng thời chỉ trích các nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội là “mất kiểm soát” vì không ủng hộ đề xuất gia hạn ngân sách tạm thời thêm hai tháng.

Nguyên nhân được cho là do tranh cãi liên quan đến việc cắt giảm trợ cấp y tế, CNN cho biết.

Mặc dù Đảng Cộng hòa hiện kiểm soát cả Nhà Trắng và hai viện Quốc hội, ông Trump vẫn đổ lỗi cho phe Dân chủ về nguy cơ chính phủ phải ngừng hoạt động.

“Nói là kiểm soát, nhưng chúng tôi cần 60 phiếu để thông qua dự luật. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa chỉ có 53 ghế, nên cần thêm 7 phiếu từ phe Dân chủ”, ông Trump giải thích.

Phía Dân chủ tuyên bố họ sẽ không bỏ phiếu thông qua ngân sách nếu các yêu cầu liên quan đến chăm sóc sức khỏe không được đáp ứng bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (ACA), vốn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm.

Tuy nhiên, ông Trump cáo buộc phe Dân chủ thực chất chỉ muốn mở cửa biên giới để “tội phạm tràn vào” và tài trợ cho người nhập cư bất hợp pháp thay vì gia hạn ACA.

“Họ muốn người nhập cư trái phép, hàng triệu người đã tràn vào nước Mỹ và được hưởng phúc lợi y tế miễn phí. Người dân của chúng ta không đồng tình với điều đó”, ông Trump nhấn mạnh.

Đáng chú ý, trước đó, Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đã gửi một bản ghi nhớ đến các cơ quan liên bang vào đêm ngày 24/9, yêu cầu chuẩn bị kế hoạch cắt giảm nhân sự và sa thải nhân viên trong trường hợp chính phủ buộc phải đóng cửa.

Theo thông tin được CBS News thu thập, bản ghi nhớ hướng dẫn các cơ quan xem xét việc gửi thông báo sa thải đến những nhân viên thuộc các chương trình có nguồn ngân sách tùy nghi sẽ hết hạn vào ngày 1/10 hoặc không có nguồn ngân sách thay thế.

Bản ghi nhớ còn nêu rằng những nhân viên thuộc các chương trình không phù hợp với "ưu tiên của Tổng thống" cũng sẽ nằm trong diện xem xét cắt giảm, ngay cả khi chưa có tình trạng đóng cửa chính thức.

Ngoài ra, các thông báo nghỉ không lương cũng sẽ được phát đi cho những nhân viên không thuộc diện thiết yếu, buộc họ phải ở nhà và không được trả lương trong thời gian chính phủ ngưng hoạt động.

“Những chương trình không được hỗ trợ bằng nguồn ngân sách bắt buộc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu chính phủ đóng cửa. Chúng ta cần tiếp tục chuẩn bị trong trường hợp phe Dân chủ quyết định đẩy đất nước vào tình trạng này”, bản ghi nhớ viết.

Tuy nhiên, một quan chức OMB khẳng định nhiều chương trình quan trọng sẽ tiếp tục hoạt động, bao gồm: An sinh xã hội, Medicare, quyền lợi cho cựu chiến binh, các hoạt động quân sự, thực thi pháp luật, kiểm soát nhập cư và kiểm soát không lưu do đây là các chương trình bắt buộc theo luật và không bị ảnh hưởng bởi đóng cửa tạm thời.

Việc Nhà Trắng cân nhắc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ giới chuyên gia và lãnh đạo Đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, thượng nghị sĩ Dân chủ bang New York, cho rằng bản ghi nhớ chỉ nhằm mục đích hù dọa: “Ông Trump từ lâu đã sử dụng việc sa thải như một công cụ chính trị, không phải để điều hành chính phủ, mà là để đe dọa. Điều này không có gì mới”.