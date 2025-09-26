Ông Trump: Không để Israel sáp nhập Bờ Tây

Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump cho biết sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Tổng thống Mỹ cũng gợi ý rằng một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza có thể sắp đạt được, sau các cuộc thảo luận với các lãnh đạo Trung Đông khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 25/9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 25/9 rằng ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập khu vực Bờ Tây, bác bỏ lời kêu gọi từ một số chính trị gia cực hữu tại Israel muốn mở rộng chủ quyền tại vùng lãnh thổ này và chấm dứt hy vọng về một nhà nước Palestine độc lập, theo Reuters.

“Tôi sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây. Không, tôi sẽ không cho phép điều đó. Điều đó sẽ không xảy ra. Đã đủ rồi. Đã đến lúc phải dừng lại”, ông Trump phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu Dục.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện chịu áp lực từ một số đồng minh nội bộ về việc sáp nhập Bờ Tây, điều đã khiến nhiều lãnh đạo Ả Rập lo ngại. Một số nhà lãnh đạo này đã gặp Trump vào ngày 23/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong những ngày gần đây, các quốc gia như Pháp, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha đã công nhận Nhà nước Palestine, một phần nhằm giữ hy vọng về giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, Israel đã lên án các động thái này.

Ông Trump đưa ra phát ngôn trên vào thời điểm Thủ tướng Netanyahu đến New York để phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào ngày 26/9. Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu của ông Trump.

Kể từ khi Israel chiếm đóng Bờ Tây trong cuộc chiến năm 1967, các khu định cư Do Thái tại đây đã không ngừng mở rộng về cả quy mô lẫn số lượng. Các khu định cư trải dài khắp lãnh thổ với hệ thống đường sá và cơ sở hạ tầng do Israel kiểm soát, khiến khu vực này ngày càng bị chia cắt.

Một kế hoạch định cư gây tranh cãi mạnh mẽ của Israel, được biết đến với tên gọi Dự án E1, đã được phê duyệt cuối cùng vào tháng 8 vừa qua. Dự án này sẽ chia cắt hoàn toàn Bờ Tây bị chiếm đóng và ngăn cách khu vực này khỏi Đông Jerusalem - vùng đất mà người Palestine mong muốn là thủ đô tương lai của họ.

Cuộc họp của ông Trump với các nhà lãnh đạo Ả Rập vào ngày 23/9 tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc họp với Tổng thống Trump đầu tuần này, các nước Ả Rập và Hồi giáo đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Israel thực hiện việc sáp nhập Bờ Tây.

Theo lời Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud, Tổng thống Mỹ "hiểu rất rõ" thông điệp đó. Hiện có khoảng 700.000 người định cư Israel sinh sống giữa 2,7 triệu người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem - khu vực mà Israel đã sáp nhập nhưng không được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận.

Israel từ chối từ bỏ quyền kiểm soát đối với Bờ Tây, cho rằng lập trường này càng được củng cố sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Hiện vẫn còn 48 con tin, trong đó 20 người được cho là còn sống, đang bị giam giữ.

Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đang tập trung tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza bằng một kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm.

Kế hoạch này đã được đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff, chia sẻ với các lãnh đạo và quan chức đến từ Saudi Arabia, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan vào ngày 23/9.