Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump: Không để Israel sáp nhập Bờ Tây

  • Thứ sáu, 26/9/2025 08:17 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, ông Trump cho biết sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây. Tổng thống Mỹ cũng gợi ý rằng một thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza có thể sắp đạt được, sau các cuộc thảo luận với các lãnh đạo Trung Đông khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 25/9. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 25/9 rằng ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập khu vực Bờ Tây, bác bỏ lời kêu gọi từ một số chính trị gia cực hữu tại Israel muốn mở rộng chủ quyền tại vùng lãnh thổ này và chấm dứt hy vọng về một nhà nước Palestine độc lập, theo Reuters.

“Tôi sẽ không để Israel sáp nhập Bờ Tây. Không, tôi sẽ không cho phép điều đó. Điều đó sẽ không xảy ra. Đã đủ rồi. Đã đến lúc phải dừng lại”, ông Trump phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu Dục.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hiện chịu áp lực từ một số đồng minh nội bộ về việc sáp nhập Bờ Tây, điều đã khiến nhiều lãnh đạo Ả Rập lo ngại. Một số nhà lãnh đạo này đã gặp Trump vào ngày 23/9, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trong những ngày gần đây, các quốc gia như Pháp, Anh, Canada, Australia và Bồ Đào Nha đã công nhận Nhà nước Palestine, một phần nhằm giữ hy vọng về giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, Israel đã lên án các động thái này.

Ông Trump đưa ra phát ngôn trên vào thời điểm Thủ tướng Netanyahu đến New York để phát biểu trước Liên Hợp Quốc vào ngày 26/9. Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về phát biểu của ông Trump.

Kể từ khi Israel chiếm đóng Bờ Tây trong cuộc chiến năm 1967, các khu định cư Do Thái tại đây đã không ngừng mở rộng về cả quy mô lẫn số lượng. Các khu định cư trải dài khắp lãnh thổ với hệ thống đường sá và cơ sở hạ tầng do Israel kiểm soát, khiến khu vực này ngày càng bị chia cắt.

Một kế hoạch định cư gây tranh cãi mạnh mẽ của Israel, được biết đến với tên gọi Dự án E1, đã được phê duyệt cuối cùng vào tháng 8 vừa qua. Dự án này sẽ chia cắt hoàn toàn Bờ Tây bị chiếm đóng và ngăn cách khu vực này khỏi Đông Jerusalem - vùng đất mà người Palestine mong muốn là thủ đô tương lai của họ.

xung dot Trung Dong anh 1

Cuộc họp của ông Trump với các nhà lãnh đạo Ả Rập vào ngày 23/9 tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc họp với Tổng thống Trump đầu tuần này, các nước Ả Rập và Hồi giáo đã cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu Israel thực hiện việc sáp nhập Bờ Tây.

Theo lời Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al-Saud, Tổng thống Mỹ "hiểu rất rõ" thông điệp đó. Hiện có khoảng 700.000 người định cư Israel sinh sống giữa 2,7 triệu người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem - khu vực mà Israel đã sáp nhập nhưng không được hầu hết các quốc gia trên thế giới công nhận.

Israel từ chối từ bỏ quyền kiểm soát đối với Bờ Tây, cho rằng lập trường này càng được củng cố sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023, khiến khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Hiện vẫn còn 48 con tin, trong đó 20 người được cho là còn sống, đang bị giam giữ.

Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới đang tập trung tại Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã nỗ lực làm sống lại các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas tại Dải Gaza bằng một kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm.

Kế hoạch này đã được đặc phái viên Mỹ, ông Steve Witkoff, chia sẻ với các lãnh đạo và quan chức đến từ Saudi Arabia, UAE, Qatar, Ai Cập, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Pakistan vào ngày 23/9.

Israel không kích vào Yemen

Đúng như nhận định của giới phân tích, quân đội Israel đã phát động chiến dịch tập kích mới vào Yemen, nhằm đáp trả đòn tấn công bằng UAV của lực lượng Houthi vào Israel ngày 24/9 khiến hơn 20 người bị thương.

5 giờ trước

Sợ Israel tấn công, Iran khẩn trương tái thiết cơ sở tên lửa

Dù bị Israel đánh sập nhiều cơ sở tên lửa, Iran đã bắt đầu tái thiết với tốc độ chóng mặt, với mục tiêu là khôi phục sản lượng hơn 200 tên lửa/tháng như trước cuộc tấn công của Tehran hồi tháng 6.

7 giờ trước

Israel hoàn tất bao vây Gaza

Chiều 23/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất bao vây thành phố Gaza tại dải đất cùng tên ven Địa Trung Hải này. 

07:10 24/9/2025

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

xung đột Trung Đông Donald Trump Indonesia Ai Cập Israel Palestine Mỹ Pháp Australia Liên Hợp Quốc Trung Đông Canada Israel dải Gaza Bờ Tây Palestine thỏa thuận ngừng bắn ông Trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Indonesia

    Indonesia
    • Diện tích: 1.910.900 km2
    • Dân số: 263,99 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.015 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Indonesian rupiah
    • Mã điện thoại: 62
    • Thủ đô: Jakarta

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

Đọc tiếp

Sau Ragasa, bao Bualoi lam Philippines te liet hinh anh

Sau Ragasa, bão Bualoi làm Philippines tê liệt

10 phút trước 12:08 26/9/2025

0

Hơn 1,2 triệu người dân Philippines đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ 3 cơn bão lớn nối tiếp nhau. Số người chết được báo cáo đã lên tới 14, trong khi hàng chục nghìn người buộc phải sơ tán khẩn cấp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý