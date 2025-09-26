Israel không kích vào Yemen

Đúng như nhận định của giới phân tích, quân đội Israel đã phát động chiến dịch tập kích mới vào Yemen, nhằm đáp trả đòn tấn công bằng UAV của lực lượng Houthi vào Israel ngày 24/9 khiến hơn 20 người bị thương.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Sanaa, Yemen ngày 10/9. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết, đòn tập kích vào Yemen chiều nay do không quân và hải quân nước này phối hợp thực hiện, nhắm mục tiêu là các cơ sở của lực lượng Houthi ở khu vực thủ đô Sanaa.

Ông Katz khẳng định đợt tấn công đã hạ sát hàng chục thành viên Houthi, phá hủy nhiều kho chứa UAV và vũ khí của nhóm này.

Trước đó, viết trang mạng xã hội X tối qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo Houthi sẽ phải giá đắt vì đã không chịu rút ra bài học từ Iran, Lebanon và Gaza, và liên tục phát động các cuộc tấn công chống Israel.

Theo truyền thông khu vực, đợt tập kích chiều nay là đợt tấn công lớn thứ 5 của quân đội Israel vào Yemen trong chưa đầy một tháng qua. Đợt oanh tạc được tiến hành một ngày sau khi Houthi phóng 1 tên lửa đạn đạo và 2 UAV tấn công Israel.

Trong đó, một UAV đã lọt qua lưới phòng không Israel và đánh trúng một địa điểm có đông dân cư ở thành phố Eilat, cực Nam Israel, khiến hơn 20 người bị thương.

Tính từ ngày 18/3, thời điểm Israel mở lại chiến dịch quân sự tại dải Gaza, Houthi đã phóng 91 tên lửa đạn đạo cùng hơn 40 UAV tấn công Israel.

Các lãnh đạo và quan chức cấp cao Houthi khẳng định nhóm này sẽ chỉ dừng chiến dịch tập kích chống Israel, khi quân đội Israel chấm dứt cuộc chiến chống người Palestine ở dải Gaza.