Tổng thống Putin tiết lộ đề xuất mới về xung đột Ukraine

Theo Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, các cuộc tiếp xúc liên quan đến đàm phán về Ukraine vẫn đang được tiến hành, bao gồm những đề xuất mới.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi họp báo tổng kết năm 2025 ở Moskva ngày 19/12/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Ngày 28/6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết Moscow đã nhận được một đề xuất giới hạn các hoạt động quân sự trong phạm vi bốn khu vực gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền thông nhà nước Vesti, nhà lãnh đạo Liên bang Nga cho biết các cuộc tiếp xúc liên quan đến tiến trình đàm phán về Ukraine vẫn đang diễn ra, bao gồm những đề xuất mới.

Ông Putin cho biết đề xuất này cũng kêu gọi Liên bang Nga và Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công tầm xa nhắm sâu vào lãnh thổ của nhau.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ kỳ cho biết trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Putin khẳng định các cuộc tấn công đáp trả của Liên bang Nga nhắm sâu trong lãnh thổ Ukraine “mạnh mẽ và gây tác động lớn hơn nhiều”.

Tổng thống Liên bang Nga cũng cho rằng Ukraine sẽ phải “trả giá” cho chiến dịch tấn công xâm nhập vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga bằng việc mất thêm lãnh thổ mà Moskva cho là cần thiết để thiết lập một vùng đệm an ninh.